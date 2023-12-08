Ірма Вітовська вперше зізналась, чи має родинні зв'язки з Тіною Кароль

Акторка Ірма Вітовська, яка знімається у провідних українських фільмах, розповіла, про стосунки із Тіною Кароль. За словами, Ірми вони іноді перетиналися у родинному колі.

Відомо, що Ірма знялася у гостросюжетному фільмі "Між нами", який нещодавно вийшов на екрани. Це психологічний трилер, який тримає в напрузі та доводить, що карма існує. Вітовська постала у ньому в незвичному образі.

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Вітовська розповіла про родинні зв'язки з Тіною Кароль

В Ірми Вітовської запитали, чи є вона родичкою відомої української співачки Тіни Кароль. Журналістка зазначила, що Кароль сказала про це в одному з інтерв'ю.

Чи правда, що ви родички з Тіною Кароль? В одному з інтерв'ю вона сказала, що ваша сестра вийшла заміж за її рідного брата?

– поцікавилась вона.

На що акторка відповіла коротко та ствердно.

Ну, так,

– сказала Ірма.

Також у Вітовської запитали, чи родичається вона з Тіною. Вона сказала, що бачиться зі співачкою нечасто через брак часу.

Я не думаю, що у нас родичатися є час. У неї ще більше, шоу-бізнес ще більше не тримається постійного місця дислокації. Але так – ми мали певні сімейні зустрічі, коли є сімейні свята. Але це дуже рідко,

– сказала акторка.

Інтерв'ю Ірми Вітовської: дивіться відео онлайн

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