Ірма Вітовська вперше зізналась, чи має родинні зв'язки з Тіною Кароль
Джерело:Аліна Доротюк
Акторка Ірма Вітовська, яка знімається у провідних українських фільмах, розповіла, про стосунки із Тіною Кароль. За словами, Ірми вони іноді перетиналися у родинному колі.
Відомо, що Ірма знялася у гостросюжетному фільмі "Між нами", який нещодавно вийшов на екрани. Це психологічний трилер, який тримає в напрузі та доводить, що карма існує. Вітовська постала у ньому в незвичному образі.
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Вітовська розповіла про родинні зв'язки з Тіною Кароль
В Ірми Вітовської запитали, чи є вона родичкою відомої української співачки Тіни Кароль. Журналістка зазначила, що Кароль сказала про це в одному з інтерв'ю.
Чи правда, що ви родички з Тіною Кароль? В одному з інтерв'ю вона сказала, що ваша сестра вийшла заміж за її рідного брата?
– поцікавилась вона.
На що акторка відповіла коротко та ствердно.
Ну, так,
– сказала Ірма.
Також у Вітовської запитали, чи родичається вона з Тіною. Вона сказала, що бачиться зі співачкою нечасто через брак часу.
Я не думаю, що у нас родичатися є час. У неї ще більше, шоу-бізнес ще більше не тримається постійного місця дислокації. Але так – ми мали певні сімейні зустрічі, коли є сімейні свята. Але це дуже рідко,
– сказала акторка.
Інтерв'ю Ірми Вітовської: дивіться відео онлайн
Нещодавні заяви акторки
- Ірма Вітовська знялася у багатьох цікавих українських фільмах та серіалах, серед яких "Мої думки тихі", "Молода", "Між нами".
- За словами співачки є одна роль, про яку вона шкодує найбільше. Йдеться про комедійний серіал "Останній москаль", який випустили у 2015 році. Вітовська мала роль продавчині крамниці у першому сезоні. Вона назвала це помилкою.
- У жовтні Ірма сказала, що практично не комунікує з колегою по серіалу "Леся+Рома". Вони лише вітають один одного зі святами. Акторка зізналась, що не вважає Дмитра своїм ворогом. Вона сказала, що кожна людина може помилитись.
- Водночас акторка поділилась, що думає про позицію старшої доньки Ольги Сумської – Антоніни Паперної, яка залишилася жити в Росії після великого наступу країни-агресорки. Вона вирішила не засуджувати Паперну.