Известно, что Ирма снялась в остросюжетном фильме "Между нами", который недавно вышел на экраны. Это психологический триллер, который держит в напряжении и доказывает, что карма существует. Витовская предстала в нем в необычном образе.
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Витовская рассказала о родственных связях с Тиной Кароль
У Ирмы Витовской спросили, является ли она родственницей известной украинской певицы Тины Кароль. Журналистка отметила, что Кароль сказала об этом в одном из интервью.
Верно ли, что вы родственницы с Тиной Кароль? В одном из интервью она сказала, что ваша сестра вышла замуж за ее родного брата?
– поинтересовалась она.
На что актриса ответила коротко и утвердительно.
Ну да,
– сказала Ирма.
Также у Витовской спросили, какие у нее родственные отношения с Тиной. Она сказала, что видится с певицей нечасто из-за нехватки времени.
Я не думаю, что у нас есть время. У нее еще больше, шоу-бизнес еще больше не держится постоянного места дислокации. Но да – мы имели определенные семейные встречи, когда есть семейные праздники. Но это очень редко,
– сказала актриса.
Интервью Ирмы Витовской: смотрите видео онлайн
Недавние заявления актрисы
- Ирма Витовская снялась во многих интересных украинских фильмах и сериалах, среди которых "Мои мысли тихие", "Молодая", "Между нами".
- По словам певицы, есть одна роль, о которой она жалеет больше всего. Речь идет о комедийном сериале "Последний москаль", выпущенном в 2015 году. Витовская играла роль продавщицы магазина в первом сезоне. Она назвала это ошибкой.
- В октябре Ирма сказала, что практически не общается с коллегой по сериалу "Леся+Рома". Они только поздравляют друг друга с праздниками. Актриса призналась, что не считает Дмитрия своим врагом. Она сказала, что каждый человек может ошибиться.
- В то же время актриса поделилась, что думает о позиции старшей дочери Ольги Сумской – Антонины Паперной, которая осталась жить в России после большого наступления страны-агрессорки. Она решила не осуждать Паперную.