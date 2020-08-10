Актори часто готові змінювати імідж, щоб у фільмі виглядати більш переконливо. Так, неперевершена Ірма Вітовська показала кадри з нових зйомок, де постала із рожевим волоссям.

Знімок з'явився на інстаграм-сторінці актриси та одразу ж привернув увагу підписників її блогу. Судячи з фото, Ірма Вітовська перефарбувала волосся. Позувала актриса перед камерою у білій сорочці в червоний горошок та коричневій камізельці.

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"Зйомки", – лаконічно підписала фото Ірма Вітовська.

Відомо, що наразі Ірма Вітовська знімається у психологічному трилері "Між нами". Та чи саме для цієї стрічки актриса змінила імідж, поки невідомо.

За сюжетом фільму, дві кардинально різні героїні Аня та Саша мають зробити непростий вибір між близькими та мораллю. Персонаж Ірми Вітовської – лікар, яка є жертвою домашнього насилля. А от актриса Анастасія Пустовіт перевтілилась у дружину, яка не може налагодити стосунки з чоловіком. Ситуація загострюється, коли долі двох жінок перетинаються, а вони стають причетні до кримінальної історії.

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