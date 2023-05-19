Ім'я Ірина та його походження: значення імені, дні ангела, відомі люди, яких так звуть

Ірина – досить популярне ім'я в Україні. Так часто називають дітей, бо воно – просте і всім зрозуміле. Що означає Ірина, які відомі люди з цим іменем та коли День ангела Ірини – читайте далі.

Дуже поширеним іменем серед українців є Ірина. У рейтингу найпопулярніших жіночих імен воно займає провідне місце. 24 Канал підкаже, що означає Ірина, які відомі люди мають це ім'я та коли День ангела Ірини.

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Значення імені

Ім'я Ірина – давньогрецького походження. Це похідне від імені Ейрена, так називали давньогрецьку богиню миру й спокою. Тобто, Ірина трактується як "мир і спокій". Однією з найвидатніших носіїв цього імені була свята мучениця Ірина Македонська, яку спалили за її віру, втім вона так і не зрадила своїм принципам.

Люди, які мають це ім'я, часто асоціюють з такими рисами, як спокій, гармонія, чуйність та доброта. Вони зазвичай виявляють інтерес до мистецтва та мають творчий підхід до життя. Ірини можуть бути також впевненими, рішучими та енергійними, коли це необхідно.

Відомі люди з цим іменем

Ірина Білик є відомою українською співачкою. Вона стала популярною в 90-х роках та досягла успіху з хітами "Я пливу у човні", "Ти мій" і "Так просто". Ірина Білик визнана однією з провідних виконавиць української попмузики та має численних шанувальників в Україні та за її межами.



Ірина Білик / Фото tochka.net

Крім своєї музичної кар'єри, Ірина Білик також була активною учасницею різних телевізійних проєктів та конкурсів в Україні. Її ще називають "українською Мадонною" через те, що вона випустила багато хітів у 90-х та часто змінювала імідж. Білик є Заслуженою та Народною артисткою України.

Ірина Федишин – популярна українська співачка зі Львова. Працює у жанрі попмузики, а також українського народного стилю. У 2005 році вона виступала в півфіналі національного конкурсу Євробачення. Згодом 2 пісні співачки стали дипломантами «Шлягер року», тобто, ті, що відзначили за успіхи.



Ірина Федишин / Фото Youtube

У лютому 2018 році Федишин взяла участь у 8 сезоні "Голосу країни". На сліпих прослуховуваннях виконала свою пісню "Малесенькі долоньки". У 2022 році стала членом журі від України на Євробаченні. Найвідоміші пісні Ірини – "Україна колядує", "Ти тільки мій", "Білі троянди".

Ірина Сопонару – українська акторка театру та кіно, комік. Навчалась у театральній студії "Чорний Квадра". Була учасницею команди КВК "Вінницькі перці" та "Ліги сміху". З 2018 року є акторкою гумористичних шоу "Жіночий квартал" та "Ігри приколів". Є акторкою скетч-комедії Країна У, де грає роль полтавської дівчини Яринки.



Ірина Сопонару / Фото Instagram

Ірина Фаріон – українська політикиня, філологиня, публіцистка та громадська діячка. Відома своєю активною участю в українському національному руху та поглядами на політику та суспільство. Фаріон здобула ступінь доктора філологічних наук, спеціалізується на українській літературі. Була викладачем і професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Ірина Фаріон / Фото Вікіпедія

Ірина брала участь у Помаранчевій революції в Україні у 2004 році. Була народним депутатом України. Входила до Всеукраїнського об'єднання "Свобода". Фаріон відома своїми націоналістичними поглядами та захистом української культури та мови.

Коли День ангела Ірини

Іменини Ірини за православним календарем святкують: 12 січня, 16 січня, 26 лютого, 7 березня, 29 квітня, 18 травня, 10, 17, 22 серпня, а також 1 жовтня.

Ірина – весела, комунікабельна, цілеспрямована. Її життєва позиція може істотно відрізнятись від більшості. Цілеспрямованість Ірини допомагає їй досягати своєї мети. Вона відповідальна та легко знаходить нових друзів.