Очень распространенным именем среди украинцев есть Ирина. В рейтинге популярнейших женских имен оно занимает ведущее место. 24 Канал подскажет, что означает Ирина, какие известные люди имеют это имя и когда День ангела Ирины.

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Значение имени

Имя Ирина – древнегреческого происхождения. Это производное от имени Эйрена, так называли древнегреческую богиню мира и покоя. То есть, Ирина трактуется как "мир и покой". Одним из самых выдающихся носителей этого имени была святая мученица Ирина Македонская, сожженная за ее веру, впрочем, она так и не изменила своим принципам.

Люди, обладающие этим именем, часто ассоциируют с такими чертами, как спокойствие, гармония, отзывчивость и доброта. Они, как правило, проявляют интерес к искусству и имеют творческий подход к жизни. Ирины могут быть уверенными, решительными и энергичными, когда это необходимо.

Известные люди с этим именем

Ирина Билык является известной украинской певицей. Она стала популярной в 90-х годах и добилась успеха с хитами "Я плыву в лодке", "Ты мой" и "Так просто". Ирина Билык признана одной из ведущих исполнительниц украинской попмузыки и имеет многочисленных поклонников в Украине и за ее пределами.



Ирина Билык / Фото tochka.net

Кроме своей музыкальной карьеры Ирина Билык также была активной участницей различных телевизионных проектов и конкурсов в Украине. Ее еще называют "украинской Мадонной" потому, что она выпустила много хитов в 90-х и часто меняла имидж. Билык является Заслуженной и Народной артисткой Украины.

Ирина Федишин – популярная украинская певица из Львова. Работает в жанре попмузыки и украинского народного стиля. В 2005 году она выступала в полуфинале Национального конкурса Евровидения. Впоследствии 2 песни певицы стали дипломантами «Шлягер года», то есть отметившие за успехи.



Ирина Федышин / Фото Youtube

В феврале 2018 года Федишин приняла участие в 8 сезоне "Голоса страны". На слепых прослушиваниях исполнила свою песню "Крошечные ладошки". В 2022 году стала членом жюри от Украины на Евровидении. Самые известные песни Ирины - "Украина колядует", "Ты только мой", "Белые розы".

Ирина Сопонару – украинская актриса театра и кино, комик. Училась в театральной студии "Черный Квадра". Была участницей команды КВН "Винницкие перцы" и "Лиги смеха". С 2018 года - актриса юмористических шоу "Женский квартал" и "Игры приколов". Является актрисой скетч-комедии Страна У, где играет роль полтавской девушки Яринки.



Ирина Сопонарю / Фото Instagram

Ирина Фарион – украинская политика, филологиня, публицистка и общественный деятель. Известна своим активным участием в украинском национальном движении и взглядами на политику и общество. Фарион получила степень доктора филологических наук, специализируется на украинской литературе. Была преподавателем и профессором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.



Ирина Фарион / Фото Википедия

Ирина принимала участие в Оранжевой революции в Украине в 2004 году. Была народным депутатом Украины. Входила во Всеукраинское объединение "Свобода". Фарион известен своими националистическими взглядами и защитой украинской культуры и языка.

Когда День ангела Ирины

Именины Ирины по православному календарю празднуют: 12 января, 16 января, 26 февраля, 7 марта, 29 апреля, 18 мая, 10, 17, 22 августа, а также 1 октября.

Ирина – веселая, коммуникабельная, целеустремленная. Ее жизненная позиция может существенно отличаться от большинства. Целеустремленность Ирины помогает ей добиваться своей цели. Она ответственна и легко находит новых друзей.