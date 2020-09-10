В центрі Києва заклали зірку, що належить відомій українській співачці Ірині Білик. Урочисте відкриття відбулося на Площі Зірок біля торговельного центру Gulliver.

Як повідомляється на сторінці ТРЦ в інстаграмі, іменна зірка Ірини Білик стала ювілейною на Площі. Відтак вже 50 діячів спорту, шоу-бізнесу, мистецтва мають пам'ятник в центрі столиці.

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Урочистий захід мав відбутися ще у квітні – на честь п'ятдесятиріччя виконавиці. Однак через карантинні обмеження організатори перенесли відкриття зірки.

Співачка на церемонію закладення пам'ятного знаку одягнула яскраво зелений костюм та чоботи на високих підборах. Оскільки подія відбувалася в умовах карантину, зірка доповнила образ маскою з золотою вишивкою та рукавичками.



Ірина Білик на церемонії відкриття особистої зірки / Фото інстаграм-сторінка TРЦ Gulliver

Біля торгового центру зібралося багато прихильників виконавиці. Підтримати співачку прийшли її зіркові друзі. Зокрема, композитор Юрій Рибчинський, співачки Асія Ахат і Аліна Гросу, шоумен та ексчоловік Білик Дмитро Коляденко.

Сама Ірина Білик подякувала всім за цю відзнаку. І зазначила, що найдорожча нагорода для неї – це любов шанувальників.



Площа Зірок в Києві / Фото інстаграм-сторінка ТРЦ Gulliver

Відкриття зірки Ірини Білик в центрі Києва: відео