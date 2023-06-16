Розгадка походження Владислава: що означає це популярне ім'я

Чимало батьків вибирають ім'я Владислав для своїх синів, і воно є досить поширеним в українському суспільстві. Ім'я має цікаве походження та значення.

Владислави зростають емпатичними та чуйними з самого дитинства. Вони мають особливу інтуїцію, яка допомагає їм у різних життєвих ситуаціях. Що означає це ім'я, звідки походить, які відомі люди його носять та коли Дні ангела – розкаже 24 Канал.

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Походження імені

Владислав – це чоловіче слов'янське ім'я, яке складається з двох частин: влад – означає "володіти" та слав – "слава". Тобто, значення імені трактується як "той, хто має славу".

Одна з версій походження цього імені трактує, що воно утворилось від давньогерманського імені Waldemar. Воно також має дві основи: waltan – "царювати", "панувати" та mari – "славний", "знаменитий".

Відомі люди з цим ім'ям

Владислав Ващук – колишній футболіст і захисник. Грав за збірну України, найбільше у київському футбольному клубі "Динамо". За високі спортивні результати на чемпіонаті світу 2006 в Німеччині його відзначили орденом "За мужність" III ступеня. 9 разів ставав Чемпіоном України. У травні 2023 року пішов служити до Нацгвардії.



Владислав Ващук / Фото з інстаграму

Владислав Шевченко – гуморист та сценарист. Знімає скетчі – невеликі комічні ролики в інстаграмі та тіктоці.



Влад Шевченко / Фото з інстаграму

Владислав Яма – танцівник, суддя телевізійних шоу "Танцюють всі", "Україна має талант", "Танці з зірками", "Модель XL" та "Ліга сміху". Також був ведучим денної телепрограми "Твій день". Переміг відкритий чемпіонат Лондона зі спортивних танців. З 24 лютого 2022 року Владислав зі своєю сім'єю перебралися до США.



Влад Яма / Фото з інстаграму

Владислав Каращук, більше відомий як Laud – співак, автор пісень та композитор. Став фіналістом вокального шоу "Голос Країни". Двічі брав участь у національному відборі на Євробачення у 2018-2019 роках. Найвідоміші його хіти – "2 дні", "Вигадав", "У цю ніч".



Laud / Фото з інстаграму

Коли Дні ангела

Владислави святкують свої іменини лише раз на рік – 7 жовтня.

Загалом у житті Владислави – дуже комунікабельні та дружні. Вони мають багато друзів та знайомих. Володіють гострим розумом та гарним почуттям гумору. Також їм часто щастить у коханні.