Походження імені Олена – таємниче: й досі точаться суперечки щодо того, як воно з'явилося. Є одна найпоширеніша версія. Що ж означає це ім'я, коли Дні ангела та який характер – знає 24 Канал.

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Значення та походження імені Олена

Олена утворилось від імені грецького бога сонця Геліоса. На українську мову з грецької воно перекладається як "сонячне світло" або "сонячний промінь".

У Давній Греції було ще одне красиве жіноче ім'я – Селена. Деякі пов'язували його походження з місяцем. У давні часи таке ім'я могли отримати лише дівчатка з заможних сімей.

Цікаво, що в різних країнах воно звучить по-іншому. Наприклад, Єлена, Гелена, Елен.

Коли Дні ангела

Жінки, на ім'я Олена відзначають свої іменини кілька разів у рік:

28 січня;

19 березня;

3, 8 і 10 червня;

24 липня;

10 серпня;

17 вересня;

12 листопада.

Зменшувально-пестливі форми імені Олена ось такі: Оленка, Оленочка, Леся, Лесенька, Лесечко, Леля, Лелечка, Люся, Люсенька.

Характер імені Олена

Оленка з дитинства – допитлива, доброзичлива, позитивна. Ці дівчатка мають гарну пам'ять та гнучке мислення. Іноді можуть лінуватися та не люблять, коли їм кажуть, що робити. Олені потрібні зусилля, аби дисциплінувати себе та дотримуватися графіка.

У дорослому житті чітко знає, чого хоче. Їй не важко обрати собі сферу, у якій буде реалізовуватись. Часто вигадує собі уявний світ, в якому їй комфортно. Через це іноді не складаються стосунки з людьми.

Олена має високу працездатність та витримку. Вона швидко звикає до будь-якої роботи й сумлінно її виконує. Однак, їй важливо добре відпочивати й мати вільний час, бо інакше починається вигорання.

У стосунках з протилежною статтю може бути вибірковою. Поспішати заміж, аби швидше, точно не буде. Олені важливо бути впевненою в людині на всі 100%, аби пов'язати з нею своє життя. Але якщо вона знайшла того самого, то буде проявляти свої найкращі риси.