Вас це здивує: що означає та звідки походить ім'я Микола

Микола – надзвичайно популярне ім'я серед християн. Воно має свої унікальні характеристики, які варто дізнатись, особливо володарям цього імені.

Ім'я Микола з'явилося ще у Київській Русі, але тоді воно не було таким, що має попит. Справжньої популярності воно набуло завдяки Святому Миколаю-чудотворцю, який був великим благодійником та допомагав нужденним. Що воно означає, звідки походить та коли Дні ангела – підкаже 24 Канал.

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Значення та походження імені

Ім'я Микола має дві основи – "nicos" зі значенням "перемога", "переможець" та "laos" – народ. Тобто, значення імені пояснюється як "переможець народів".

Воно має різні форми: Коля, Миколка, Миколай, Нікола, Міклош, Ніколаус, Нік, Нікуша, Колян, Колька, Коляш, Ніколя.

Коли Дні ангела

За православним календарем іменини Миколи у 2023 році святкують 3 рази:

6 грудня;

19 грудня;

22 травня.



Святий Миколай / Фото ITV.Group

Зазначимо, що День Святого Миколая – велике свято для усіх християн, як православних, так і католиків. У цей день відзначають Миколая-чудотворця, який присвятив своє життя допомозі нужденним та бідним. Тож, за традицією, в цей день Миколай приходить до дітей, які були чемними та роздає подарунки.

Характер Миколи

Микола з самого дитинства – дуже чемна та вихована дитина. Нікому не робить шкоди, слухає дорослих та легко йде на контакт. Вони часто виростають дуже творчими та цікавими особистостями.

Головна риса Миколи – його наполегливість. Він ніколи не здається, за жодних обставин. Навіть якщо справи йдуть кепсько, Микола розуміє, що це тимчасово й згодом це наладиться. Іноді може виглядати відстороненим, але це лише тому, що він багато спостерігає та аналізує.

Він легко закохується: за кілька днів може зрозуміти, підходить йому ця жінка чи ні. Спроможний на шалені вчинки, але часто буває ревнивим. Йому важливо відчувати підтримку та вірність. У роботі – часто суворий та стриманий, бо сконцентрований на результаті.