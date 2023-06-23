Вас это удивит: что значит и откуда происходит имя Николай

Николай – очень популярное имя среди христиан. Оно имеет свои уникальные характеристики, которые следует узнать, особенно владельцам этого имени.

Имя Николай появилось еще в Киевской Руси, но тогда оно не было спросом. Настоящую популярность оно приобрело благодаря Святому Николаю-чудотворцу, который был великим благотворителем и помогал нуждающимся. Что оно означает, откуда происходит и когда Дни ангела – подскажет 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Имя Николай имеет две основы – "nicos" со значением "победа", "победитель" и "laos" – народ. То есть значение имени объясняется как "победитель народов".

Оно имеет разные формы: Коля, Коля, Николай, Никола, Миклош, Николаус, Ник, Никуша, Колян, Колька, Коляш, Николя.

Когда Дни ангела

По православному календарю именины Николая в 2023 году празднуют 3 раза:

6 декабря;

19 декабря;

22 мая.



Святой Николай / Фото ITV.Group

Отметим, что День Святого Николая – большой праздник для всех христиан, как православных, так и католиков. В этот день отмечают Николая-чудотворца, который посвятил свою жизнь помощи нуждающимся и бедным. Итак, по традиции, в этот день Николай приходит к детям, которые были вежливыми и раздающими подарки.

Характер Николая

Николай с самого детства – очень вежливый и воспитанный ребенок. Никому не делает вреда слушает взрослых и легко идет на контакт. Они часто вырастают очень творческими и интересными личностями.

Главная черта Николая – его настойчивость. Он никогда не сдается, ни при каких обстоятельствах. Даже если дела обстоят плохо, Николай понимает, что это временно и впоследствии это наладится. Иногда может выглядеть отстраненным, но это лишь потому, что он многое наблюдает и анализирует.

Он легко влюбляется: через несколько дней может понять, подходит ему эта женщина или нет. Способен на безумные поступки, но часто бывает ревнивым. Ему важно чувствовать поддержку и верность. В работе – часто строг и сдержан, потому что сконцентрирован на результате.