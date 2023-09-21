На багато популярнішим ім'я Макар було у давнину, особливо у XIX столітті. Що ж воно означає, звідки походить та коли Дні ангела Макара – знає 24 Канал.
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Значення імені Макар: звідки походить
Макар – це ім'я, яке виникло у Давній Греції. Воно утворилося від слова "Макаріос", що перекладають на українську як "блаженний","щасливий". У грецькій міфології Макаріосом ще називали верховного бога Зевса.
- У давнину "щасливим і блаженним" вважали чоловіка, який зміг повірити в Бога та довірити йому своє життя. Тому в давнину батьки обирали ім'я Макар для дітей, аби в них склалась хороша доля у злагоді з Всевишнім.
Вважається, що Макар і Макарій – синонімічні ймення. Просто різниця у тому, що Макар – це мирське (побутове) ім'я, а Макарій – церковне. У міфах Давньої Греції можна було побачити поєднання двох імен: Зевс-Макаріос. Таким чином, автори мали на увазі, що він "щасливий".
Коли Дні ангела
Макар святкує свої іменини кілька разів у рік. Йдеться про такі дати:
- 12 січня;
- 1 лютого;
- 14 травня;
- 26 травня;
- 20 вересня.
Однією з найбільш шанованою постаттю у церкві був Макарій Великий. Після смерті своїх батьків, він став прислугою у старого пустельника. Згодом вирішив пожити в Фаранській пустелі, де тривалий час жив на самоті.
Макарій Великий / Фото Pinterest
Під час царювання імператора Валента, Макарія відправили на острів, де жили язичники. За переказами, чоловіку вдалося зцілити доньку ватажка. І власне, цим вчинком Макарій надихнув місцевих повірити в Ісуса Христа. Чоловік жив багато років. Зараз його мощі перебувають в Амальфі в Італії.