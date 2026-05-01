Знову в моді: старовинне чоловіче ім'я, яке завойовує серця сучасних українців

Останнім часом українські батьки все частіше обирають для новонароджених синів забуті імена з глибоким корінням. Серед них особливе місце посідає ім'я Лаврін, яке зараз переживає нову хвилю популярності.

Протягом тривалого часу воно асоціювалося переважно з класичною літературою, проте сьогодні впевнено входить до списків найбажаніших імен для хлопчиків. Детальніше про значення та походження імені Лаврін – розповів сайт Як звати.

Вас також може зацікавити 13 українських імен, які дратують росіян: цей список вас здивує

Значення та походження імені Лаврін

Лаврін – українська форма латинського імені Laurentius. Воно походить від слова laurus, що в перекладі означає "лавр". У Стародавньому Римі вінок з лаврового листя вручали переможцям, тому ім'я буквально трактується як "увінчаний лавром". Також існує версія, за якою ім'я означає "житель міста Лаврент".

Сучасні родини віддають перевагу імені Лаврін через його милозвучність. До того ж цей варіант добре поєднується з українськими прізвищами та по батькові, що робить його зручним і практичним у повсякденному житті.

Популярність імені також підкріплює його рідкість. Так, за даними генеалогічного товариства "Рідні", власниками імені Лаврін наразі є лише 14 людей. Сучасні батьки прагнуть виділити дитину серед інших, тому уникають занадто поширених варіантів. Водночас Лаврін ідеально підходить під цей запит, оскільки воно впізнаване, але не зустрічається на кожному кроці.

Походження українських імен

Нагадаємо, що наша редакція вже розповідала про стародавнє чоловіче ім'я з язичницьким корінням, яке досі популярне в Україні.

Коли Дні ангела Лавріна?

Власники імені Лаврін відзначають іменини кілька разів на рік за церковним календарем. Головні дати вшанування святих із цим іменем припадають на:

11 лютого – День пам'яті святого Лаврентія, затворника Печерського;

– День пам'яті святого Лаврентія, затворника Печерського; 10 травня – День мученика Лаврентія;

– День мученика Лаврентія; 23 серпня – День святого мученика Лаврентія Римського.

Зазвичай дитина святкує День ангела в той день, який є найближчим до дати її народження.