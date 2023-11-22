Досить рідко звучать в Україні: імена для хлопчиків на букву "А"

Імен на букву "А" насправді не так і багато. А ті, що є, вважаються досить непопулярними та рідкісними в Україні.

Сьогодні 24 Канал підготував список імен на букву "А" для хлопчиків, які точно будуть виділятися та дуже гарно звучать.

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Імена для хлопчиків на букву “А”

Ім'я Антон має римське походження. Воно означає "той, хто вступає в бій". Є ще й інші значення цього імені – "квітка", "колір" – грецькою ці слова будуть "anthos".

Ім'я Архип прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Походить від давньогрецького імені Архиппос. Слово "архі" перекладається як "найвищий", "великий", "найважливіший". А слово "іппо" – "кінь" або "колісниця". Тому й значення імені Архип відповідне – "головний над кіньми", "старший вершник", "той, хто керує колісницею" або "повелитель коней".

Вибір імені для сина / Фото Pexels

Раніше ім'я Августин було популярне у Римі. Воно походить від титулу, який тоді належав імператорам, – augustus. З латинської мови перекладається як "величний", "гідний", "шляхетний".

Ім'я Аврелій також має римське походження. Воно пов'язане з родовим ім'ям Aurelius, що означає "золотий". Кажуть, що ці хлопчики дуже азартні та спонтанні.

Ім'я Аркадій походить від давньогрецького імені Аркадиос і означає "житель Аркадії", "аркадец". Аркадія – одна з історичних областей Греції. В основі цього імені лежить слово "аркадос", яке означає "пастух".