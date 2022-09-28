Дівчатка та хлопчики, які народжуються у жовтні є життєрадісними та досить активними. Вони є явними лідерам у своїй компанії й завжди оточені великою кількістю друзів. З раннього віку їх цікавить наука й мистецтво. Діти, народжені цього місяця, є велелюбними та емоційними. Вони готові ділитися любов'ю з усім світом, пише 24 канал.
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У день іменин заведено відвідувати храм. Якщо День ангела припадає на період посту, то варто перенести святкування на інший день або ж частування має відповідати рекомендаціям церкви.
День ангела у жовтні 2022 – список імен
Як назвати хлопчика у жовтні за датами:
- Владислав – 7;
- Степан – 77, 15, 17, 22, 23;
- Кузьма – 5, 25;
- Федір – 33, 10, 11, 15, 31;
- Олег – 3;
- Костянтин – 1, 2, 4, 22;
- Михайло – 1, 3, 14, 14;
- Інокентій – 6, 26;
- Олександр – 44, 5, 8, 11, 13, 14, 24, 25, 30;
- Олексій – 11, 2, 13, 14, 29;
- Володимир – 1, 4, 17, 21;
- Роман – 8, 14;
- Гнат – 10, 27;
- Георгій – 22, 11, 14, 15, 29;
- Семен – 13;
- Денис – 16, 18, 25, 28;
- Олег – 3;
- Макар – 2, 8, 19, 25;
- Леонід – 13;
- Сергій – 1, 8, 23, 31;
- Савелій – 14, 23;
- Антон – 7, 16, 23;
- Тихон – 9, 17.
День ангела у жовтні 2022 – як назвати свою дитину / Фото "Canva"
Як назвати дівчинку у жовтні за датами:
- Аріадна – 1;
- Аріна — 1;
- Софія – 1;
- Єфросинія — 1, 7;
- Ірина — 1;
- Марія — 2, 11, 21;
- Тетяна — 3, 11, 21;
- Параска — 5;
- Іраїда — 6;
- Раїса — 6;
- Фекла — 7;
- Акиліна — 10;
- Февронія — 10;
- Анна — 11, 15;
- Уляна — 11;
- Юліана — 11, 15;
- Олександра — 13, 15, 18;
- Віра — 14;
- Устина — 15;
- Вероніка — 17;
- Віринея — 17;
- Пелагея — 20, 21;
- Єлизавета — 21;
- Надія — 21;
- Таїсія — 21;
- Зінаїда — 24;
- Домініка — 25;
- Злата — 26, 31;
- Параска — 27.
Іменини у жовтні 2022 – значення імен
Хлопчикам підійдуть імена, які будуть підкреслювати їхні лідерські якості та авторитетність. Наприклад:
- Віктор – "переможець";
- Гліб – "великий", "високий";
- Євген – "благородний";
- Давид – "коханий", "улюблений";
- Іван – "божа благодать";
- Сергій – "високий", "знатний";
- Антон –"гідний похвали", "той, що вступає в бій".
Іменини у жовтні 2022 – список імен по датах / Фото "Canva"
Дівчаткам підійдуть імена, які підкреслять їхню доброту та м'який характер:
- Ірина – "мир, спокій";
- Марія – "улюблена", "бажана";
- Зінаїда – "турботлива";
- Анжеліка – "ангел";
- Анна – "та, що приносить добро";
- Софія – "мудрість";
- Зоя – "життя".