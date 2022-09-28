Дівчатка та хлопчики, які народжуються у жовтні є життєрадісними та досить активними. Вони є явними лідерам у своїй компанії й завжди оточені великою кількістю друзів. З раннього віку їх цікавить наука й мистецтво. Діти, народжені цього місяця, є велелюбними та емоційними. Вони готові ділитися любов'ю з усім світом, пише 24 канал.

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У день іменин заведено відвідувати храм. Якщо День ангела припадає на період посту, то варто перенести святкування на інший день або ж частування має відповідати рекомендаціям церкви.

День ангела у жовтні 2022 – список імен

Як назвати хлопчика у жовтні за датами:

Владислав – 7;

Степан – 77, 15, 17, 22, 23;

Кузьма – 5, 25;

Федір – 33, 10, 11, 15, 31;

Олег – 3;

Костянтин – 1, 2, 4, 22;

Михайло – 1, 3, 14, 14;

Інокентій – 6, 26;

Олександр – 44, 5, 8, 11, 13, 14, 24, 25, 30;

Олексій – 11, 2, 13, 14, 29;

Володимир – 1, 4, 17, 21;

Роман – 8, 14;

Гнат – 10, 27;

Георгій – 22, 11, 14, 15, 29;

Семен – 13;

Денис – 16, 18, 25, 28;

Олег – 3;

Макар – 2, 8, 19, 25;

Леонід – 13;

Сергій – 1, 8, 23, 31;

Савелій – 14, 23;

Антон – 7, 16, 23;

Тихон – 9, 17.

День ангела у жовтні 2022 – як назвати свою дитину / Фото "Canva"

Як назвати дівчинку у жовтні за датами:

Аріадна – 1;

Аріна — 1;

Софія – 1;

Єфросинія — 1, 7;

Ірина — 1;

Марія — 2, 11, 21;

Тетяна — 3, 11, 21;

Параска — 5;

Іраїда — 6;

Раїса — 6;

Фекла — 7;

Акиліна — 10;

Февронія — 10;

Анна — 11, 15;

Уляна — 11;

Юліана — 11, 15;

Олександра — 13, 15, 18;

Віра — 14;

Устина — 15;

Вероніка — 17;

Віринея — 17;

Пелагея — 20, 21;

Єлизавета — 21;

Надія — 21;

Таїсія — 21;

Зінаїда — 24;

Домініка — 25;

Злата — 26, 31;

Параска — 27.

Іменини у жовтні 2022 – значення імен

Хлопчикам підійдуть імена, які будуть підкреслювати їхні лідерські якості та авторитетність. Наприклад:

Віктор – "переможець";

Гліб – "великий", "високий";

Євген – "благородний";

Давид – "коханий", "улюблений";

Іван – "божа благодать";

Сергій – "високий", "знатний";

Антон –"гідний похвали", "той, що вступає в бій".

Іменини у жовтні 2022 – список імен по датах / Фото "Canva"

Дівчаткам підійдуть імена, які підкреслять їхню доброту та м'який характер: