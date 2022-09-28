Дівчатка та хлопчики, які народжуються у жовтні є життєрадісними та досить активними. Вони є явними лідерам у своїй компанії й завжди оточені великою кількістю друзів. З раннього віку їх цікавить наука й мистецтво. Діти, народжені цього місяця, є велелюбними та емоційними. Вони готові ділитися любов'ю з усім світом, пише 24 канал.

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У день іменин заведено відвідувати храм. Якщо День ангела припадає на період посту, то варто перенести святкування на інший день або ж частування має відповідати рекомендаціям церкви.

День ангела у жовтні 2022 – список імен

Як назвати хлопчика у жовтні за датами:

  • Владислав – 7;
  • Степан – 77, 15, 17, 22, 23;
  • Кузьма – 5, 25;
  • Федір – 33, 10, 11, 15, 31;
  • Олег – 3;
  • Костянтин – 1, 2, 4, 22;
  • Михайло – 1, 3, 14, 14;
  • Інокентій – 6, 26;
  • Олександр – 44, 5, 8, 11, 13, 14, 24, 25, 30;
  • Олексій – 11, 2, 13, 14, 29;
  • Володимир – 1, 4, 17, 21;
  • Роман – 8, 14;
  • Гнат – 10, 27;
  • Георгій – 22, 11, 14, 15, 29;
  • Семен – 13;
  • Денис – 16, 18, 25, 28;
  • Олег – 3;
  • Макар – 2, 8, 19, 25;
  • Леонід – 13;
  • Сергій – 1, 8, 23, 31;
  • Савелій – 14, 23;
  • Антон – 7, 16, 23;
  • Тихон – 9, 17.

День ангела у жовтні 2022 – як назвати свою дитину / Фото "Canva"

Як назвати дівчинку у жовтні за датами:

  • Аріадна – 1;
  • Аріна — 1;
  • Софія – 1;
  • Єфросинія — 1, 7;
  • Ірина — 1;
  • Марія — 2, 11, 21;
  • Тетяна — 3, 11, 21;
  • Параска — 5;
  • Іраїда — 6;
  • Раїса — 6;
  • Фекла — 7;
  • Акиліна — 10;
  • Февронія — 10;
  • Анна — 11, 15;
  • Уляна — 11;
  • Юліана — 11, 15;
  • Олександра — 13, 15, 18;
  • Віра — 14;
  • Устина — 15;
  • Вероніка — 17;
  • Віринея — 17;
  • Пелагея — 20, 21;
  • Єлизавета — 21;
  • Надія — 21;
  • Таїсія — 21;
  • Зінаїда — 24;
  • Домініка — 25;
  • Злата — 26, 31;
  • Параска — 27.

Іменини у жовтні 2022 – значення імен

Хлопчикам підійдуть імена, які будуть підкреслювати їхні лідерські якості та авторитетність. Наприклад:

  • Віктор – "переможець";
  • Гліб – "великий", "високий";
  • Євген – "благородний";
  • Давид – "коханий", "улюблений";
  • Іван – "божа благодать";
  • Сергій – "високий", "знатний";
  • Антон –"гідний похвали", "той, що вступає в бій".

Іменини у жовтні 2022 – список імен по датах / Фото "Canva"

Дівчаткам підійдуть імена, які підкреслять їхню доброту та м'який характер:

  • Ірина – "мир, спокій";
  • Марія – "улюблена", "бажана";
  • Зінаїда – "турботлива";
  • Анжеліка – "ангел";
  • Анна – "та, що приносить добро";
  • Софія – "мудрість";
  • Зоя – "життя".