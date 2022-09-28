Девочки и мальчики, которые рождаются в октябре, являются жизнерадостными и достаточно активными. Они являются явными лидерами в своей компании и всегда окружены большим количеством друзей. С раннего возраста их интересует наука и искусство. Дети, рожденные в этом месяце, любвеобильные и эмоциональные. Они готовы делиться любовью со всем миром, пишет 24 канал.

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В день именин принято посещать храм. Если День ангела приходится на период поста, то следует перенести празднование на другой день или угощение должно соответствовать рекомендациям церкви.

День ангела в октябре 2022 – список имен

Как назвать мальчика в октябре по дате:

  • Владислав – 7;
  • Степан – 77, 15, 17, 22, 23;
  • Кузьма – 5, 25;
  • Федор – 33, 10, 11, 15, 31;
  • Олег – 3;
  • Константин – 1, 2, 4, 22;
  • Михаил – 1, 3, 14, 14;
  • Иннокентий – 6, 26;
  • Александр – 44, 5, 8, 11, 13, 14, 24, 25, 30;
  • Алексей – 11, 2, 13, 14, 29;
  • Владимир – 1, 4, 17, 21;
  • Роман – 8, 14;
  • Игнат – 10, 27;
  • Георгий – 22, 11, 14, 15, 29;
  • Семен – 13;
  • Денис – 16, 18, 25, 28;
  • Олег – 3;
  • Макар – 2, 8, 19, 25;
  • Леонид – 13;
  • Сергей – 1, 8, 23, 31;
  • Савелий – 14, 23;
  • Антон – 7, 16, 23;
  • Тихон – 9, 17.

День ангела в октябре 2022 – как назвать своего ребенка / Фото "Canva"

Как назвать девочку в октябре по дате:

  • Ариадная – 1;
  • Арина - 1;
  • София – 1;
  • Ефросинья - 1, 7;
  • Ирина - 1;
  • Мария - 2, 11, 21;
  • Татьяна - 3, 11, 21;
  • Параска - 5;
  • Ираида - 6;
  • Раиса - 6;
  • Фекла - 7;
  • Акилина - 10;
  • Феврония – 10;
  • Анна - 11, 15;
  • Ульяна - 11;
  • Юлиана - 11, 15;
  • Александра - 13, 15, 18;
  • Вера - 14;
  • Устина - 15;
  • Вероника - 17;
  • Виринея - 17;
  • Пелагея - 20, 21;
  • Елизавета - 21;
  • Надежда - 21;
  • Таисия - 21;
  • Зинаида - 24;
  • Доминика - 25;
  • Злата - 26, 31;
  • Параска - 27.

Именины в октябре 2022 – значение имен

Мальчикам подойдут имена, подчеркивающие их лидерские качества и авторитетность. Например:

  • Виктор – "победитель";
  • Глеб – "большой", "высокий";
  • Евгений – "благородный";
  • Давид – "любимый", "любимый";
  • Иоанн – "божья благодать";
  • Сергей – "высокий", "знатный";
  • Антон – "достойный похвалы", "вступающий в бой".

Именины в октябре 2022 – список имен по датам / Фото "Canva"

Девочкам подойдут имена, которые подчеркнут их доброту и мягкий характер:

  • Ирина – "мир, покой";
  • Мария – "любимая", "желанная";
  • Зинаида – "заботливая";
  • Анжелика – "ангел";
  • Анна – "приносящая добро";
  • София – "мудрость";
  • Зоя – "жизнь".