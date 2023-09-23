Значення імені Артем: яка країна його походження

Бодай раз у житті, але ви точно зустрічали хлопця чи чоловіка, на ім'я Артем. Раніше воно вважалось рідкісним, хоча зараз його вживають все більше та більше.

Зменшувально-пестливими формами імені є Артемко, Артемчик, Артюша, Артюха, Артюнов, Тьома. А що означає це ім'я, звідки походить, коли Дні ангела та який характер у цих чоловіків – розкаже 24 Канал.

Цікава інформація Походження імені Макар: як і де воно утворилось

Значення та походження імені

Існують різні версії походження цього імені. За першою з них, ім'я утворилося від богині життя та родючості в Давній Греції – Артеміди. Тому й у перекладі воно звучить як "присвячений Артеміді". Це була богиня всього живого на землі.

Вважалось, якщо назвати хлопчика таким ім'ям, то йому буде щастити по житті та він стане захищеним від усього поганого та нечистого.

Прибічники другої версії вважають, що Артем перекладається як "неушкоджений", "сильний", "з міцним здоров'ям". У давнину вірили, що ім'я подарує людині довге та щасливе життя.

Коли Дні ангела

Свої іменини Артем святкує кілька разів у рік. Це такі дати:

17 січня;

26 лютого;

6 квітня;

12 травня;

6 липня;

2 листопада;

12 листопада.

Характер Артема

Артеми мають одну дуже характерну рису – прямоту. Їм важко прикидатися кимось іншим і вони завжди говорять те, що думають. Їм насамперед важливо бути чесним із собою, а не робити те, що комусь хочеться.

Водночас Артеми є дуже комунікабельними людьми, які легко йдуть на контакт. Вони будуть спілкуватися з вами добре, якщо ви не чините їм підлість та поводитеся адекватно. В іншому разі – очікуйте отримати помсту у відповідь.

Артеми – зазвичай мають аналітичний тип мислення, хорошу пам'ять та велику уяву. Ці риси допомагають їм у власних цілях. Для стосунків шукають собі обраницю незалежну та відповідну. Їм потрібен партнерський союз.