Добрі чи злі: який характер у чоловіків з ім'ям Андрій

У слов'янських країнах вже багато років популярне ім'я Андрій. Воно утворилося у Давній Греції та має цікаве значення.

З грецької мови, а саме – від слова "андрос" на українську Андрій перекладається як "чоловік". Ще є трактування – "мужній". А от який характер у чоловіків, на ім'я Андрій – знає 24 Канал.

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Андрій у дитинстві

Ці хлопчики змалечку – дуже активні та непосидючі. Їх неможливо змусити сидіти на одному місці. Вони весь час хочуть бігати, дізнаватись щось нове та веселитися. Більшість часу проводять зі своїми однолітками на вулиці.

Читати книжку та сидіти на місці – це не для них. Можуть робити комусь шкоду, аби посміятися. Тому згодом потрібно виховувати в цих дітей дисципліну та смиренність, бо ця некерованість може мати негативні наслідки.

Андрій у дорослому віці

Андрій завжди висловлює свою думку, якою б вона не була. Також він буде захищати слабших та відстоювати справедливість, чого б йому це не коштувало. Для нього важливо проявляти себе максимально активно та яскраво.

Іноді чоловіки з цим ім'ям можуть бути досить непередбачуваними. Тобто, від них можна очікувати чого завгодно. Попри це, Андрію вдається знаходити контакт із людьми завдяки чудовому почуттю гумору та природній привабливості.

У стосунках з іншими людьми Андрії поводяться так, як з ним. Особливих лестощів від них не дочекаєшся, але й влаштовувати скандали на пустому місці вони не будуть.

Характер Андрія

Завдяки своїй кмітливості та швидкості думок, Андрій може досягти чималих висот. Хоча у житті він частіше обирає спокій та стабільність. Протоптувати нових стежинок він не буде та обере знайомий шлях.

Найкраще йому підійдуть такі професії, як рятувальник, лікар, пожежник, а також робітничі спеціальності. Хоча деякі знаходять себе у технічних і творчих сферах.

Андрій має гарну інтуїцію та добре відчуває людей. Якщо він зрозуміє, що ви його обманули, то викреслить вас зі свого життя дуже швидко. Та перший крок на примирення він навряд чи зробить.