С греческого языка, а именно – от слова "андрос" на украинский Андрей переводится как "мужчина". Еще есть трактовка – "мужественный". А вот какой характер у мужчин, по имени Андрей – знает 24 Канал.

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Андрей в детстве

Эти мальчики с детства – очень активные и непоседливые. Их невозможно заставить сидеть на одном месте. Они все время хотят бегать, узнавать что-нибудь новое и веселиться. Большую часть времени проводят со своими сверстниками на улице.

Читать книгу сидеть на месте – это не для них. Могут наносить кому-то вред, чтобы посмеяться. Поэтому со временем нужно воспитывать у этих детей дисциплину и смирение, потому что эта неуправляемость может иметь негативные последствия.

Андрей во взрослом возрасте

Андрей всегда высказывает свое мнение, каким бы оно ни было. Также он будет защищать более слабых и отстаивать справедливость, чего бы ему это ни стоило. Для него важно проявлять себя максимально активно и ярко.

Иногда мужчины с этим именем могут быть достаточно непредсказуемы. То есть от них можно ожидать чего угодно. Несмотря на это, Андрей удается находить контакт с людьми благодаря прекрасному чувству юмора и природной привлекательности.

В отношениях с другими людьми Андрей обращается так, как с ним. Особой лести от них не дождешься, но и устраивать скандалы на пустом месте они не будут.

Характер Андрея

Благодаря своей сообразительности и быстроте мнений, Андрей может достичь немалых высот. Хотя в жизни он чаще выбирает покой и стабильность Протаптывать новых тропинок он не будет и выберет знакомый путь.

Лучше всего ему подойдут такие профессии, как спасатель, врач, пожарный, а также рабочие специальности. Хотя некоторые находят себя в технических и творческих областях.

Андрей имеет чуткую интуицию и хорошо чувствует людей. Если он поймет, что вы его обманули, то вычеркнет вас из своей жизни очень быстро. Но первый шаг на примирение он вряд ли сделает.