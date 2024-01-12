Нехай Свята Тетяна завжди оберігає: зворушливі картинки-привітання з іменинами
Сьогодні в Україні відзначається Тетянин день. Раніше наші предки пекли коровай, шматочок якого повинен був з'їсти кожен член родини. У наш час люди ходять до церкви, щоб послухати службу Божу та помолитися великомучениці Тетяні Римській.
Кажуть, що вона може принести у сім'ю щастя, здоров'я та успіх. Крім того, у Тетяни просять гарного шлюбу, багато дітей та вдалого навчання.
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Редакція 24 Каналу щиро вітає всіх Тетян з Днем ангела. Бажаємо завжди впевнено крокувати до своєї мети. Нехай ніякі негаразди не перешкоджають цьому. Бажаємо, щоб кожен день був наповнений щастям, радістю та веселою атмосферою. З нагоди свята ми підготували красиві привітання у картинках для найрідніших людей.
День ангела Тетяни: привітання у картинках