24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Більше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025

Хто святкує День ангела 5 листопада?

Гаврило – це ім'я має давньоєврейське походження та означає "Божа сила".

– це ім'я має давньоєврейське походження та означає "Божа сила". Григорій – виникло в Стародавній Греції та трактується як "зосереджений" або "уважний".

– виникло в Стародавній Греції та трактується як "зосереджений" або "уважний". Тимофій – має давньогрецьке коріння та перекладається як "той, хто шанує Бога".

Як привітати з Днем ангела?: картинки й проза

З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише красиву мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твій Ангел. Бажаю міцного здоров'я і сил, везіння, успіхів та успіхів у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела! Сьогодні я хочу побажати тобі відчувати його присутність кожної миті твого життя, особливо в моменти сумнівів та випробувань. Нехай твій ангел дарує тобі крила для злету до найвищих вершин і м'яку хмаринку для відпочинку, коли втомишся. Бажаю, щоб твоє серце завжди було наповнене любов'ю, а душа – спокоєм та гармонією, які можуть дати лише віра та надія на краще.

***

Сьогодні, у твій День ангела, я хочу побажати тобі, щоб твій небесний покровитель завжди тримав тебе під своїм крилом, захищаючи від усіх негараздів та розчарувань. Нехай твоє життя буде схоже на чисте джерело, що наповнює все навколо живильною енергією добра та любові. Бажаю, щоб кожен твій день починався з усмішки та закінчувався з відчуттям виконаного обов'язку та внутрішнього задоволення. І нехай Господь дарує тобі мудрість відрізняти важливе від другорядного та силу завжди слідувати своєму серцю.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі відчути особливу благодать та захист твого ангела-охоронця, який невидимо супроводжує тебе крізь усе життя. Нехай твоя душа завжди буде наповнена світлом, а серце – вірою в краще майбутнє та вдячністю за кожен прожитий день. Бажаю тобі мудрості у прийнятті рішень, терпіння у подоланні перешкод та невичерпної любові до життя у всіх його проявах.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.