24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Більше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025

Хто святкує День ангела 3 листопада?

Богдан – це ім'я має слов'янське походження та означає "Богом даний".

– це ім'я має слов'янське походження та означає "Богом даний". Василь – виникло у Стародавній Греції та трактується як "цар" або "царський".

– виникло у Стародавній Греції та трактується як "цар" або "царський". Володимир – має слов'янське коріння та перекладається "той, хто володіє світом".

– має слов'янське коріння та перекладається "той, хто володіє світом". Георгій – прийшло до нас з Давньої Греції та означає "землероб".

– прийшло до нас з Давньої Греції та означає "землероб". Іван – ім'я давньоєврейського походження, яке трактується як "Божа милість".

– ім'я давньоєврейського походження, яке трактується як "Божа милість". Ілля – це ім'я має давньоєврейське коріння та перекладається як "Господь – мій Бог".

– це ім'я має давньоєврейське коріння та перекладається як "Господь – мій Бог". Йосип – ім'я давньоєврейського походження, яке означає "Бог додасть".

– ім'я давньоєврейського походження, яке означає "Бог додасть". Микола – має давньогрецьке коріння та трактується як "переможець народів".

– має давньогрецьке коріння та трактується як "переможець народів". Олександр – це ім'я виникло у Стародавній Греції та перекладається як "захисник".

– це ім'я виникло у Стародавній Греції та перекладається як "захисник". Павло – має латинське коріння та означає "маленький" або "скромний".

– має латинське коріння та означає "маленький" або "скромний". Петро – має грецьке походження та трактується як "скеля" або "камінь".

– має грецьке походження та трактується як "скеля" або "камінь". Семен – має давньоєврейське коріння та перекладається як "почутий Богом".

– має давньоєврейське коріння та перекладається як "почутий Богом". Сергій – має латинське походження та означає "знатний".

– має латинське походження та означає "знатний". Світлана – має слов'янське коріння та трактується як "світла", "чиста" або "осяйна".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

З Днем ангела! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення усіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! З Днем ангела тебе!

***

Вітаю тебе з Днем ангела, нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів та дарує мир і спокій твоїй душі. Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений радості та любові, а твоє серце ніколи не знало смутку. Нехай доля буде щедрою до тебе, даруючи щастя та успіх у всіх починаннях. І нехай віра, надія і любов будуть твоїми вірними супутниками на життєвому шляху.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

У цей особливий день, нехай твій ангел-охоронець наповнить життя світлом, ніжністю і незрівнянною благодаттю. Хай кожен момент буде сповнений радості, щастя та любові, а кожна твоя мрія нехай збувається з легкістю крил ангела. Нехай цей день стане початком нових досягнень і незабутніх пригод, а ангели завжди стоятимуть поруч, оберігаючи тебе від усього злого. З Днем ангела!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.