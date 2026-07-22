24 Канал зібрав добірку українських імен, які приречені на щастя в коханні. Читайте про це більше – у нашому матеріалі.

Анна

Ім'я Анна має давньоєврейське коріння і перекладається як "прихильність". Його власниці відзначаються надзвичайною добротою, щирістю та емпатією. Анни – жінки з м'яким серцем, які завжди готові прийти на допомогу та підставити плече тим, хто цього потребує. Попри зовнішню ніжність і витонченість, вони володіють розвиненим відчуттям справедливості й здатні відстоювати власні принципи.

Анастасія

Це ім'я давньогрецького походження, яке перекладається як "воскресіння" або "повернена до життя". З давніх-давен вважалося, що воно наділяє своїх представниць здатністю долати будь-які життєві негаразди та відроджуватися після найскладніших випробувань. Анастасії легко знаходять спільну мову з різними людьми й вирізняються тонким почуттям краси. Такі дівчата вміють бути гнучкими в конфліктних ситуаціях. Однак коли йдеться про їх головні життєві цілі чи захист близьких, вони демонструють неабияку стійкість та рішучість.

Олександр

Таке ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно трактується як "захисник людей". Олександри є природженими лідерами з сильним характером. Ці чоловіки володіють гострим розумом, харизмою та вмінням брати відповідальність не лише за себе, а й за оточення. Крім того, власники цього імені цінують чесність, сміливість та справедливість. У житті Олександри прагнуть досягати високих результатів, але водночас завжди залишаються надійними друзями і захисниками для тих, кого люблять.

Михайло

Ім'я Михайло має давньоєврейське коріння та перекладається як "подібний до Бога". До речі, у християнській традиції воно тісно пов'язане з архангелом Михаїлом – очільником небесного війська. Представники цього імені мають добре розвинене аналітичне мислення та легко здобувають повагу в колективі завдяки своїй чесності та працьовитості. Михайли завжди уникають сварок, адже понад усе цінують щирі та відкриті взаємини між людьми.

Імена людей, яким щастить у коханні / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала про імена, які приносять щастя та гарну долю.