6 імен для дівчаток і хлопців, які означають сонце

У світі існує незліченна кількість імен. Зробити вибір складно, але хочеться, щоб ім'я несло позитив та добро. Ми зібрали для вас імена, які означають сонце.

Серед мільйонів імен вибір має припасти на одне-єдине. Зокрема, на те, яке радує та покращує настрій. 24 Канал зібрав перелік імен, які означають сонце.

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Імені, які означають сонце

Ім'я Олена походить з Греції, а саме – від бога сонця Геліоса. Воно означає "сонячне світло" або "сонячний промінь". Так часто називали дівчаток з аристократичних сімей. Є версія, що ім'я Олена може походити від латинського імені Helena, що означає "блискуча" або "світла". Воно стало відомим завдяки легенді про Олену Троянську, через яку сталась Троянська війна.

Калінда – це ім'я, яке походить з хінді, тобто індоарійської мови. що означає "сонце". Назва пов’язана з горами Калінда, з яких витікає священна річка. У деяких слов'янських мовах, таких як українська та польська, Калінда означає "коло" або "коло обряду". У слов'янській міфології Калінда була волхвом, яка передбачала майбутнє та відображала циклічний характер часу.

Ім'я Оріана асоціюється зі сходом сонця через золотий аспект, який передбачає її ім'я. Також є тлумачення, що воно має латинське походження від слова aurum, що означає "золото". Тому Оріана може мати значення "золотиста" або "подібна до золота".

Елій може мати кілька походжень. Перше – давньоримське, що походить від родового імені Aelius. Ймовірно, воно походить від грецького Ailios, що означає "сонячний". У римській історії воно часто зустрічається серед членів аристократії. У грецькій мові Елій може походити від слова Helios, що означає сонце. У грецькій міфології Елій був божеством Сонця.

Ім'я Арег у вірменській культурі означає "сонце". У вірменській міфології Арег був божеством сонця, яке символізувало світло, тепло і життя.

У грецькій міфології Геліос був богом сонця. Він уособлював сонячне світло та тепло. Це ім'я широко використовувалось в давньогрецькому світі та мало релігійне та культурне значення. За легендою, Геліос керував сонцем, переміщаючись по небу у своїй колісниці, що тягнули його вогненні коні.