Серед мільйонів імен вибір має припасти на одне-єдине. Зокрема, на те, яке радує та покращує настрій. 24 Канал зібрав перелік імен, які означають сонце.

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Імені, які означають сонце

Ім'я Олена походить з Греції, а саме – від бога сонця Геліоса. Воно означає "сонячне світло" або "сонячний промінь". Так часто називали дівчаток з аристократичних сімей. Є версія, що ім'я Олена може походити від латинського імені Helena, що означає "блискуча" або "світла". Воно стало відомим завдяки легенді про Олену Троянську, через яку сталась Троянська війна.

Калінда – це ім'я, яке походить з хінді, тобто індоарійської мови. що означає "сонце". Назва пов’язана з горами Калінда, з яких витікає священна річка. У деяких слов'янських мовах, таких як українська та польська, Калінда означає "коло" або "коло обряду". У слов'янській міфології Калінда була волхвом, яка передбачала майбутнє та відображала циклічний характер часу.

Ім'я Оріана асоціюється зі сходом сонця через золотий аспект, який передбачає її ім'я. Також є тлумачення, що воно має латинське походження від слова aurum, що означає "золото". Тому Оріана може мати значення "золотиста" або "подібна до золота".

Елій може мати кілька походжень. Перше – давньоримське, що походить від родового імені Aelius. Ймовірно, воно походить від грецького Ailios, що означає "сонячний". У римській історії воно часто зустрічається серед членів аристократії. У грецькій мові Елій може походити від слова Helios, що означає сонце. У грецькій міфології Елій був божеством Сонця.

Ім'я Арег у вірменській культурі означає "сонце". У вірменській міфології Арег був божеством сонця, яке символізувало світло, тепло і життя.

У грецькій міфології Геліос був богом сонця. Він уособлював сонячне світло та тепло. Це ім'я широко використовувалось в давньогрецькому світі та мало релігійне та культурне значення. За легендою, Геліос керував сонцем, переміщаючись по небу у своїй колісниці, що тягнули його вогненні коні.