Деякі з імен мають слов'янське коріння, тоді як інші прийшли до нас разом з іншими культурами. Наша редакція підготувала добірку стародавніх чоловічих імен, які оберігатимуть своїх власників від нечистої сили. Про їхнє значення та походження – розповів сайт Як звати.

Які імена оберігають своїх власників?

Ратмір

Це давньослов'янське ім'я перекладається як "той, хто стоїть на варті миру". Ратміри – лідери, які прагнуть прокладати власний шлях до слави чи успіху. Їм притаманні амбітність, прямолінійність та неабияка життєва стійкість. Такі чоловіки не бояться брати на себе відповідальність і часто стають опорою для всієї родини.

Микола

Ім'я Микола має давньогрецьке походження та означає "переможець народів". Такі чоловіки мають гострий розум, тому легко розв'язують навіть найскладніші проблеми. Власники цього імені відзначаються гарним почуттям гумору, через що гуртують навколо себе людей.

Олексій

Це ім'я має давньогрецьке коріння та трактується як "захисник". Його власники мають велике коло спілкування, бо вміють гуртувати навколо себе людей. Такі чоловіки полюбляють бути лідерами, тому нерідко займають керівні посади на роботі. Олексії також відзначаються рішучістю та впертістю.

Олександр

Таке ім'я виникло у Стародавній Греції та перекладається як "захисник людей", зауважує сайт Ім'я Онлайн. В Україну воно прийшло разом із християнством і швидко поширилося серед князів і простих людей. Власники імені Олександр зазвичай мають лідерські якості, вміють підтримувати й оберігати інших та часто демонструють мужність у важливих ситуаціях.

Михайло

Ім'я Михайло має давньоєврейське походження та означає "рівний Богу" або "богоподібний". Представники цього імені – дуже товариські та доброзичливі, тому мають велике коло спілкування. Такі чоловіки завжди готові допомогти та захистити своїх найближчих. Власники цього імені мають гарне почуття гумору, яке дозволяє їм справляти приємне враження під час першої зустрічі з новими людьми.

