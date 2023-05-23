10 найкрасивіших імен, що походять з Греції: несподіваний список

Ви могли не здогадуватись, але чимало популярних та відомих імен походять з давньогрецької. Розповідаємо нижче, що означають найкрасивіші чоловічі та жіночі грецькі імена.

24 Канал вирішив розповісти про популярні в Україні імена, які насправді мають грецьке походження – а таких чимало. Що означають відомі грецькі жіночі й чоловічі імена – дивіться нижче.

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Грецькі імена для жінок

Анастасія – жіноча форма від чоловічого імені Анастасій, яке не надто популярне у світі. Ім'я походить від давньогрецького слова, що в перекладі означає – "воскреслий", "повернутий до життя".

Ім'я Катерина вважається одним із найдавніших. Воно походить зі Стародавньої Греції та перекладається як "чиста", "непорочна".

Ірина – це ім'я має коріння від давньогрецького імені Ейрена – так називали богиню миру та спокою. Тому й ім'я означає "умиротвореність", "спокій".

Ім'я Ніка теж має грецьке походження. Ніка – богиня перемоги у Стародавній Греції (римський відповідник – Вікторія). Це ім'я може вживатись самостійно, а може бути скороченням від імен Вероніка, Домініка.

Олена – ім'я, що походить від грецького Helénē, що означає "світоч", "смолоскип". Також вважається, що так називали грецького бога Гермеса. В історії це ім'я пов'язують з Оленою Троянською, через яку сталась Троянська війна.

Грецькі імена для чоловіків

Ім'я Петро походить від давньогрецького "Петрос", що означає "камінь", "скеля". Його ім'я згадують у Біблії – саме через непохитність апостола Ісус Христос довірив йому керівництво Церквою.

Олександр – українська форма давньогрецького імені. Воно позначало захисника інших людей. Найвідомішим представником є Олександр Македонський.

Ім'я Василь має грецьке походження і з'явилося приблизно у V столітті. Воно походить від давньогрецьких слів "басилиос", що означає "царський", "монарший".

Тарас – це ім'я також має давньогрецьке походження, але набуло поширення саме в Україні. Є дві версії його значення: перша – що ім'я означає "хвилюватися", а інша – "бунтівник", "бунтівний".

Ім'я Дмитро теж популярне в Україні, але має грецьке походження. Ім'я має цікаве значення, бо походить від слова "Деметріос" – це той, хто належить Деметрі. Деметра – грецька богиня родючості та землеробства. Тому значення імені пов'язують зі словами "хлібороб", "земний плід".