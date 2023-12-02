Вразять усіх: 6 імен для хлопчиків

Для того, щоб хлопчик ріс розумним, активним і зацікавленим, важливо обрати йому гарне та органічне ім'я. Тому що ймення має значний вплив на життя людини.

Водночас врахуйте один момент: треба, щоб ім'я гармонійно поєднувалося з прізвищем та по батькові. Тоді воно не буде викликати сміх чи незрозумілі реакції. 24 Канал підшукав кілька красивих імен для хлопчиків, які вам сподобаються.

Клас 5 красивих імен, якими можна назвати донечку

Красиві імена для хлопчиків: перелік

Микола – просте та гарне ім'я, яке всім зрозуміле. Воно складається з двох частин: "nicos", що означає "перемога", "переможець" та "laos" – народ. Таким чином, ім'я трактують як "переможець народів".

Дамір – це ім'я, яке вперше з'явилося у Центральній Азії. До нього входить 2 основи: дієслово "дати" та іменник "світ". Це чоловіче ймення є популярним у сербів. Має значення – чесний, сумлінний.

Тимофій – красиве ім'я та ще не є дуже вживаним в Україні. Воно виникло у грецькій мові. На українську перекладається "вшановувати Бога". Можна ще зустріти форми – Тимофеус, Тімоті.

Марк має 2 версії виникнення. За першою, воно з'явилося від латинського слова Marcus, що означає "молоток". Ім'я уособлює силу і стійкість. А за другою версією, Марк сформувалося від імені римського бога війни Марса. Тоді ім'я постає символом мужності та сили.

Олексій виникло від двох давньогрецьких слів "алексо " або "алексіос" зі значенням "відображати", "запобігати", "захищати". Ім'я має значення "захисник".

Матвій – ім'я з давньоєврейським походженням. Означає "дарунок від Бога", "Божий дар". Матвія вперше побачили у Святому Письмі: так було звати одного з дванадцяти апостолів.