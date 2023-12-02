У той же час врахуйте один момент: потрібно, щоб ім'я гармонійно поєднувалося з прізвищем та по-батькові. Тоді він не викликатиме сміх чи незрозумілі реакції. 24 Канал підшукав кілька красивих імен для хлопчиків, які вам сподобалися.

Клас 5 красивих імен, якими можна назвати дочку

Гарні імена для хлопчиків: список

Микола – просте та гарне ім'я, яке всім зрозуміле. Вона складається з двох частин: "nicos", що означає "перемога", "переможець" та "laos" - народ. Таким чином, ім'я трактують як "переможця народів".

Дамір - це ім'я, що вперше з'явилося в Центральній Азії. У нього входить 2 основи: дієслово "дати" та іменник "світ". Це чоловіче ім'я популярне у сербів. Має значення - "чесний", "сумлінний".

Тимофій – гарне ім'я та ще не дуже вживане в Україні. Воно виникло у грецькій мові. Українською перекладається "шанувати Бога". Можна ще зустріти форми – Тімофеус, Тімоті.

Марк має дві версії виникнення. По першій, воно виникло від латинського слова Marcus, що означає "молоток". Ім'я уособлює силу та стійкість. За другою версією, Марк сформувався від імені римського бога війни Марса. Тоді ім'я стає символом мужності та сили.

Олексій виник від двох давньогрецьких слів "алексо" або "алексіос" зі значенням "відбивати", "запобігати", "захищати". Ім'я має значення "захисник".