8 популярних імен для хлопчиків, які ви добре знаєте

При виборі імені для дитини, враховуйте, аби воно добре поєднувалось з прізвищем і по батькові. Це важливо для гармонійного звучання.

Деякі батьки не мають бажання експериментувати з іменем, аби не нашкодити дитині в майбутньому. Тому обирають зрозумілі та звичні імена. Кілька популярних імен для хлопчиків – зібрав 24 Канал.

Ого 10 незвичних імен для дівчаток, які можуть вразити

Популярні імена для хлопчиків

Андрій – це ім'я, що бере початок від Стародавньої Греції. Перший варіант походження полягає у тому, що воно з'явилося від слова "андрос" зі значенням "чоловік". А другий варіант – ім'я сформувалось від слова "андрейос", що означає "мужній".

Олександр – ймення з давньогрецьким походженням. Має значення "той, хто захищає людей".

Іван – це ще одне ім'я, яке ми добре знаємо. Має єврейське коріння – від давньоіудейського імені Іоанн. Перекладається як "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий".

Володимир – горде ймення, що з'явилося від предків-слов'ян. Його трактують як "той, хто володіє світом".

Микола з'явилося від давньогрецького імені Ніколаос, що має переклад "переможець народів".

Сергій – це сучасний варіант давнього імені, яке виникло від латинського "servi dei". Перекладається як "слуга Бога".

Василь – здається нам звичним і простим ім'ям. Однак, його походження – дуже величне. Адже воно утворился від давньогрецького імені Βασίλειος, що означає "царський".

Богдан – питомо українське ім'я. Воно сформувалося з двох коренів – "Бог" і "давати". Його значення – "Богом даний".