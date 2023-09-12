Яке ім'я обрати хлопчику, котрий по батькові Олегович: 6 хороших варіантів

Чоловіки, на ім'я Олег, часто відрізняються непростим характером. Про таких кажуть: "Сам собі на думці". У майбутньому це позначається й на їхніх дітях.

Особливо це стосується хлопчиків. З самого дитинства вони відрізняються капризністю, проявленням власного "я". Також їм буває складно комунікувати в соціумі. З'ясуймо, як назвати хлопчиків, які по батькові Олегович.

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Імена для хлопчиків, які по батькові Олегович

Таким діткам підійдуть не всі імена. Але є добірка тих, які будуть вдало доповнювати своїх батьків, на ім'я Олег. Йдеться про такі варіанти:

Валентин – милозвучне ім'я з латинським походженням. Воно утворилося від слова "valens" зі значенням "здоровий, сильний". Початковою формою ймення було Валент, а вже згодом така зменшувальна форма, як Валентин стала самостійним іменем.

Казимир має слов'янські корені. Дослівно звучить як "казати про мир", тобто, сповіщати про мир. Так було звати відомого українського художника з польським походженням Казимира Малевича. Прославився на весь світ своєю картиною "Чорний квадрат".

Макар бере початок зі Стародавньої Греції. Воно походить від слова "макаріос", що на українську перекладають як "блаженний","щасливий". До речі, у грецькій міфології Макаріосом називали верховного бога Зевса.

Матвій – красиве ім'я з давньоєврейським корінням. Має значення "дарунок від Бога", "Божий дар". Першу згадку імені можна побачити ще у Біблії, адже так було звати одного з дванадцяти апостолів – учнів Ісуса Христа.

Мирон – ймення, що сформувалося від давньогрецького слова "мюрон", що трактують як "мірра", "миро", "помазаний миртом". Це означає освячену ароматичну олію, що застосовують в звичаї миропомазання. Тому слово ще трактують "пахучий".

Петро – популярне ім'я, яке теж бере початок з Давньої Греції. Його перекладають на українську як "камінь", "скеля". Має значення "непохитний", "твердий". Святий апостол та покровитель рибалок називався саме Петро.