7 розкішних імен для хлопчиків на букву "Б", які додають впевненості

Імена, які починаються з різних букв, сприймаються також неоднаково. Наприклад, імена на букву "Б" звучать гордо, потужно та могутньо. Вони допомагатимуть хлопчикам відчувати себе сильними.

Серед імен на букву "Б" трапляються як популярні та звичні, так і рідковживані й взагалі незнайомі. Тут уже залежить від вподобання батьків, що їм до душі. Добірку імен підготував 24 Канал.

Вау 6 незвичних жіночих імен, які приваблюють усіх

Імена на букву "Б" для хлопчиків

Борис – ім'я, відоме усім. Має два варіанти трактування. У Стародавній Персії ім'я означало "спадкоємець". Натомість в арабських країнах воно трактується як "видний чоловік".

Броніслав походить від предків-слов'ян. Воно має 2 корені – "брон" і "слов", що виникли від слів "боронити" і "слава". Означає "обороняти, захищати славу" або "славний в захисті".

Бруно – давнє німецьке ім'я, що утворилось від древньогерманського слова "bran". Воно означає "бурий", "коричневий". Його тлумачать як "ведмідь". У середньовічній Європі це ім'я було дуже популярним, особливо серед знаті. Бруно дуже подобалось представникам саксонського герцогського роду.

Булат – дуже незвичне, але красиве чоловіче ймення. Спершу воно звучало у перській мові як Пулад (Фулад). Мало значення "сталь", "сталевий". До мусульман ім'я потрапило від тюрків, які взяли його у персів. Тюрки казали: "Боліт". Спочатку Болат вживали в народному епосі. Так називали богатиря, котрий мав велику силу та безстрашність.

Богдан – красиве та популярне в Україні ім'я, яке вважається слов'янським. До нього входить 2 корені – "Бог" і "давати". Воно означає "Богом даний".

Бернард – також утворилося від древніх германців. Його перекладають на українську як "сильний і сміливий ведмідь".

Боніфатій, або як ще кажуть, Боніфацій. Ім'я виникло на латині та означає "добра доля". Звучить незвично, тому його часто не почуєш.

Є ще кілька варіантів, як назвати сина. Вони – дуже популярні, тому ви добре їх знаєте.