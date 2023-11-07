Серед імен на букву "Б" трапляються як популярні та звичні, так і рідковживані й взагалі незнайомі. Тут уже залежить від вподобання батьків, що їм до душі. Добірку імен підготував 24 Канал.

Вау 6 незвичних жіночих імен, які приваблюють усіх

Імена на букву "Б" для хлопчиків

Борис – ім'я, відоме усім. Має два варіанти трактування. У Стародавній Персії ім'я означало "спадкоємець". Натомість в арабських країнах воно трактується як "видний чоловік".

Броніслав походить від предків-слов'ян. Воно має 2 корені – "брон" і "слов", що виникли від слів "боронити" і "слава". Означає "обороняти, захищати славу" або "славний в захисті".

Бруно – давнє німецьке ім'я, що утворилось від древньогерманського слова "bran". Воно означає "бурий", "коричневий". Його тлумачать як "ведмідь". У середньовічній Європі це ім'я було дуже популярним, особливо серед знаті. Бруно дуже подобалось представникам саксонського герцогського роду.

Булат – дуже незвичне, але красиве чоловіче ймення. Спершу воно звучало у перській мові як Пулад (Фулад). Мало значення "сталь", "сталевий". До мусульман ім'я потрапило від тюрків, які взяли його у персів. Тюрки казали: "Боліт". Спочатку Болат вживали в народному епосі. Так називали богатиря, котрий мав велику силу та безстрашність.

Богдан – красиве та популярне в Україні ім'я, яке вважається слов'янським. До нього входить 2 корені – "Бог" і "давати". Воно означає "Богом даний".

Бернард – також утворилося від древніх германців. Його перекладають на українську як "сильний і сміливий ведмідь".

Боніфатій, або як ще кажуть, Боніфацій. Ім'я виникло на латині та означає "добра доля". Звучить незвично, тому його часто не почуєш.

Є ще кілька варіантів, як назвати сина. Вони – дуже популярні, тому ви добре їх знаєте.