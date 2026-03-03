Детальніше про те, як назвати хлопчика, який народиться у березні – розповів сайт Як звати. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу сина.

Як назвати сина у березні 2026 року?: добірка красивих імен

Флоріан

Це ім'я має латинське коріння та означає "квітучий". Його представники зазвичай мають витончену натуру, яка гармонійно поєднується з внутрішньою стійкістю. Такі чоловіки наділені багатим творчим потенціалом і прагненням до гармонії в усьому, що їх оточує.

Адріан

Таке ім'я має латинське походження та трактується як "житель Адрії" або "той, хто родом з берегів Адріатичного моря". Такі чоловіки відзначаються добротою та наполегливістю. Андріани готові підтримати та допомогти у скрутну хвилину своїм найближчим. Власники цього імені зроблять усе можливе, щоб досягти своєї мети та здійснити власні мрії,

Ростислав

Ім'я Ростислав має старослов'янське походження та означає "той, що здобуває славу", зауважує сайт Ім'я Онлайн. У давнину так називали представників шляхетського роду. Чоловіки, які мають це ім'я, відрізняються прагненням до успіху. Ростислави завжди готові до нових викликів та працюють над удосконаленням власних навичок.

Лука

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – з Давньої Греції та означає "світлий" або "народжений на світанку", а друга – від імені Лук'ян і трактується як "син Луки". У сучасному світі так називають творчих, цілеспрямованих і дбайливих чоловіків. Власники цього імені відзначаються допитливістю та наполегливістю.

Світозар

Таке ім'я має також слов'янське походження та утворене від слів "світло" та "зоріти". Саме тому воно трактується як "осяяний світлом" або "той, хто дарує світло". У давнину таке ім'я могло відганяти темряву та охороняти людину від злих сил. Власники імені Світозар відзначаються оптимізмом, відкритістю, любов'ю до гармонії й краси, а також здатністю надихати інших.

Як назвати сина у 2026 році / Фото Freepik

Як назвати доньку у березні 2026 року?