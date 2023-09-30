Вам точно сподобаються: 8 креативних імен для хлопчиків

Оригінальність – це завжди цікаво у різних проявах. Особливо у виборі таких імен для немовлят, аби вдалося вразити.

Не бійтеся експериментувати та пробувати щось нове. Спочатку може бути страшно, але з часом вам сподобається. Якщо ви вагаєтесь, яке цікаве ім'я обрати для новонародженого хлопчика, то допоможе 24 Канал.

Круто 6 традиційних українських імен з єврейським корінням

Креативні імена для хлопчиків: список

Веніамін – незвичне чоловіче з давньоєврейським корінням. Це українська версія імені Біньямін, таке ім'я патріарх Яків дав своєму молодшому сину від дружини Рахілі. На українську мову перекладають як "син моєї правої руки", "син улюбленої дружини", "щасливий син".

Мефодій доволі рідко можна почути в Україні. Ім'я утворилось від "методіос", в основі якого слово "методос". Має значення "теорія", "метод". Також Мефодій трактують як "пізнання".

Світозар – красиве та благородне ймення, яке має 2 корені: "світло" та "сяяти". Має значення "той, що випромінює світло". Ще підходить слово "просвітлений".

Ян має давньоєврейське коріння. Воно сформувалось від імені Йоханан, що перекладають на українську як "милість Божа". Українською версією цього імені є Іван.

Клавдій – ім'я, що виникло від слова Claudia – тобто, "з роду Клавдіїв". Давньоримське слово Claudius, за деякими версіями, з'явилось від claudus. Воно має значення "кульгавий".

Зенон – ім'я, Батьківщиною якого є Давня Греція. Воно утворилося від головного бога в цій країні – Зевса. Його значення стосується цієї постаті – "подарунок Зевса".

Трифон – теж грецького походження. Воно означає "живе в розкоші". Католицька та православна церкви пам'ятають мученика Трифона. Він прославився своїм даром зцілення від хвороб. Святому Трифону вдалося врятувати від голоду все село: його молитви допомогли прогнати комах, які їли злаки.

Ярополк – українське ім'я слов'янського походження. Було дуже популярним у Київській Русі. Слово означає "битва", "бойовий похід". Саме ім'я трактують як "той, що сміливо б'ється".