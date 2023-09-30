Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-нибудь новое. Поначалу может быть страшно, но со временем вам понравится. Если вы сомневаетесь, какое интересное имя выбрать для новорожденного мальчика, то поможет 24 Канал.

Круто 6 традиционных украинских имен с еврейскими корнями

Креативные имена для мальчиков: список

Вениамин – необычное мужское с древнееврейскими корнями. Это украинская версия имени Биньямин, такое имя патриарх Яков дал своему младшему сыну от жены Рахили. На украинский язык переводят как "сын моей правой руки", "сын любимой жены", "счастливый сын".

Мефодий довольно редко можно услышать в Украине. Имя образовалось от "методиос", в основе которого слово "методос". Имеет значение "теория", "метод". Также Мефодий трактуют как "познание".

Светозар – красивое и благородное имя, имеющее 2 корня: "свет" и "сиять". Имеет значение "излучающий свет". Еще подходит слово "просветленный".

Ян имеет древнееврейские корни. Оно сформировалось от имени Йоханан, переводимого на украинский как "милость Божья". Украинской версией этого имени является Иван.

Клавдий – имя, возникшее от слова Claudia – то есть, "из рода Клавдиев". Древнеримское слово Claudius, по некоторым версиям, появилось от claudus. Оно имеет значение "хромой".

Зенон – имя, Родиной которого является Древняя Греция. Оно образовалось от главного бога в этой стране – Зевса. Его значение касается этой фигуры – "подарок Зевса".

Трифон – тоже греческого происхождения. Оно означает "живет в роскоши". Католическая и православная церкви помнят мученика Трифона. Он прославился своим даром исцеления от болезней. Святому Трифону удалось спасти от голода всю деревню: его молитвы помогли прогнать насекомых, которые ели злаки.

Ярополк – украинское имя славянского происхождения. Было очень популярно в Киевской Руси. Слово означает "битва", "боевой поход". Само имя трактуют как "смело сражающийся".