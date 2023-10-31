10 незвичних імен для дівчаток, які можуть вразити

Фахівці радять обирати таке ім'я, котре звучатиме гармонійно у різних формах. Тому тут важливо мати міру в оригінальності.

Зменшено-пестливі форми імені також мають звучати красиво. Щоб дитині не створювати проблем у соціальному житті. Також варто обирати таке ймення, щоб органічно підходило людині як в дитинстві, так і дорослому житті. Є кілька незвичних, але красивих імен для дівчаток.

Краса Як назвати дівчинку в листопаді, щоб було просто і красиво

Незвичні імена для дівчаток

Златозара – гарне ім'я, яке має 2 версії походження. За першою, походить від євреїв і утворилося в епоху раннього Середньовіччя. Виникло в євреїв-ашкеназів – нащадків вихідців із середньовічної Німеччини. Перекладалось як "золото".

– гарне ім'я, яке має 2 версії походження. За першою, походить від євреїв і утворилося в епоху раннього Середньовіччя. Виникло в євреїв-ашкеназів – нащадків вихідців із середньовічної Німеччини. Перекладалось як "золото". А за другим варіантом, Злата походить від давніх греків, від слова "хриса" та означає "золотко".

Ладислава – жіноча версія слов'янського чоловічого імені Владислав. Має значення "володіє славою", "прославлений". Більш поширеною формою є Владислава.

– жіноча версія слов'янського чоловічого імені Владислав. Має значення "володіє славою", "прославлений". Більш поширеною формою є Владислава. Іскра – рідкісне жіноче ім'я, яке з'явилося від предків-слов'ян. Трактують як "яскрава", "щира".

– рідкісне жіноче ім'я, яке з'явилося від предків-слов'ян. Трактують як "яскрава", "щира". Дорофія – православна форма грецького жіночого імені Доротея. Означає "дарована Богом".

– православна форма грецького жіночого імені Доротея. Означає "дарована Богом". Літа – доволі нестандартне ім'я, яке рідко можна почути. З'явилося від латинського слова "laetus". Перекладається як "задоволений", "веселий", "щасливий".

– доволі нестандартне ім'я, яке рідко можна почути. З'явилося від латинського слова "laetus". Перекладається як "задоволений", "веселий", "щасливий". Васса , ймовірно, походить від грецького імені Βασίλισσα зі значенням "цариця". Означає "лісиста ущелина".

, ймовірно, походить від грецького імені Βασίλισσα зі значенням "цариця". Означає "лісиста ущелина". Шарлотта є жіночим варіантом чоловічого імені Шарль. Виникло від древньогерманського імені Карл. Має переклад "людина", "вільна людина".

є жіночим варіантом чоловічого імені Шарль. Виникло від древньогерманського імені Карл. Має переклад "людина", "вільна людина". Жаклін , ймовірно, давньоєврейського походження. Перекладають як "йде слідом", "та, яка витискає".

, ймовірно, давньоєврейського походження. Перекладають як "йде слідом", "та, яка витискає". Ліра має грецькі корені з перекладом "черепаха". Спершу у Давній Греції так називали музичний інструмент, який робили з панцира черепахи. А вже згодом виникло жіноче ім'я Ліра зі значенням "мелодійна".

має грецькі корені з перекладом "черепаха". Спершу у Давній Греції так називали музичний інструмент, який робили з панцира черепахи. А вже згодом виникло жіноче ім'я Ліра зі значенням "мелодійна". Шеріл вважається англійським ім'ям. Його трактують як "дорога", "мила", "люба".

Для хлопчиків теж існують дуже красиві та незвичні імена. Ми нещодавно робили таку добірку.