Для тих, хто очікує на донечку: 8 найкрасивіших імен, якими можна назвати дівчинку

Вибір імен для дітей справді вражає різноманітністю. Серед них відрізняються ті, які не часто в когось почуєш.

Необов'язково, щоб рідкісні імена були якимись дивними або надто екзотичними. Є цілком хороші та милозвучні варіанти. Пропонуймо добірку гарних і простих імен для дівчаток.

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Рідковживані імена для дівчаток: перелік

Роксана, на думку дослідників, має 2 версії походження. За першою, ім'я з'явилось у східних народів Ірану. Вважається, що в його основі є корінь "рахш" зі значенням "світло" і "сяйво".

Інші вважають, що ім'я утворилось у Персії – історичному регіоні південного Ірану. У цьому випадку має значення "голова".

Камілла – досить гарне ім'я. З грецької воно перекладається як "народжена в знатній сім'ї", а от на латині має значення "служниця храму", "бездоганна". У Німеччині та Голландії ім'я має значення "ромашка".

Аврора має римське коріння. З латинської мови означає "світанок", а сам корінь aura – "досвітній вітерець". У давнину так було звати богиню ранкової зорі, яка забезпечувала людям денне світло.

Деякі кажуть, що ім'я складається з латинських слів aurum і hora, що разом означають "золота пора" або "золотий час".

Даяна стало дуже суперечливим ім'ям, бо його походження трактують по-різному. Деякі кажуть, що це одна з форм імені Діана та з латинської значить "божественна". Інші вважають, що Даяна виникло від староєврейського імені Даян зі значенням "Бог-суддя".

Також є думка, що ім'я виникло від тюрків та перекладається як "мандрівниця", "прочанка".

Аделіна – дуже поширене ім'я у різних країнах світу. Воно сформувалося від давньонімецького слова adal, що означає "шляхетний", "запашний". Є така думка, що Аделіна виникло від імені Аделаїда. На українську перекладають як "походить із знатного роду".

Богдана – красивий жіночий варіант чоловічого імені Богдан. Воно має слов'янське походження. До нього входить два корені – "Бог" і "давати". Тобто, трактування таке: "Богом даний".

Юліана бере початок з латинської мови, ще з часів Стародавнього Риму. Ім'я сформувалося від роду Julianus, що означає "рід Юлія", "належить Юлію". Колись так називали прихильників партії державного діяча Юлія Цезаря.

Емілія – красиве, але не дуже популярне ім'я. Воно має давньоримське коріння: це жіночий варіант імені Еміль. Взагалі Aemilius було давньоримським родовим ім'ям з перекладом "намагається не поступатися" або "суперниця".