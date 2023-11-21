У грудні, наприклад, досить мало жіночих іменин. Здебільшого всі – чоловічі. 24 Канал зібрав список імен, якими можна назвати доньок у грудні. Зберігайте, якщо от-от очікуєте на народження малечі.

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Ім'я Кіра має декілька версій свого походження. З санскриту воно, наприклад, перекладається як "промінь світла". В перській культурі ім'я означає "як сонце". У греків Кіра – це жіноча форма чоловічого імені Кірос, що перекладається як "повелитель", "пані (пан)", "владика". День ангела Кіри відзначають 4 грудня.

10 грудня свої іменини святкують дівчата з іменем Ангеліна. Деякі дослідники стверджують, що воно з'явилося в часи хрещення Київської Русі і має значення "ангельська", "подібна ангелу". Також є думка, що ім'я означає "блага вісниця".

Імена для дівчаток / Фото Unsplash

Кажуть, що ім'я Ірина прийшло до нас з Давньої Греції і походить від імені "Eirene" (Ейрена). Це давньогрецька богиня миру і спокою. Дівчата, яких назвали Іринами, святкують День ангела 29 грудня.

Ім'я Ганна має давньоєврейське походження. Потім з'явилося у Греції. З івриту воно означає "добра воля" або "прихильність". Існують й інші значення цього імені. Наприклад, "благодать", "милість Божа", "мила", "симпатична". Ганни відзначають іменини 9 грудня.

Якщо ж ви в очікуванні сина, то раніше ми писали про імена для хлопчиків, які народяться у грудні.