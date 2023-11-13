Хлопчикам, які народяться у грудні, не варто давати романтичні та незвичайні імена. Найкраще підійдуть ті, що підкреслять їхню рішучість та відкритість. 24 Канал підготував список імен, які вдало розкриють ці особливості характеру.

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Як назвати сина, який народиться у грудні

Ім'я Платон з'явилося ще у Стародавній Греції. У 19 столітті набуло популярності й у Київській Русі. Так батьки називали синів на честь святого мученика Платона. Йому відрубали голову за те, що не відрікся від Христа, а до кінця життя був вірний присягам.

Дмитро – давньогрецьке ім'я, яке означає "присвячений богині Деметрі" – богині родючості й землі. В Україні воно користується великою популярністю. А також має друге значення – "хлібороб".

Ім'я Роман має візантійське походження. З латинської перекладається як "римлянин" або "римський". Також з грецької воно означає "хлібороб" або "той, хто працює з землею". Тому не дивно, що власникам цього імені легко вдається фізична праця.

Макар – грецьке ім'я, яке досить поширене в слов'янських країнах. Походить від давньогрецького Макаріос і означає "блаженний", "щасливий".

Денис – одна із форм застарілого церковного імені Діонісій, яке походить від грецького Діонісіос. Згідно з грецькою міфологією, Діоніс – один з молодих олімпійських богів, який відповідає за виноробство і вважається покровителем землеробства.