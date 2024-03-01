Як назвати дівчинку, яка народиться у березні: 6 чудових імен

Підходити до вибору імені для дитини потрібно уважно, тому зазвичай це займає багато часу у майбутніх батьків. Вирішити складну ситуацію допоможуть Дні ангела. Адже можна назвати малюка на честь святих.

Люди, які чекають на дитину у березні, вже активно шукають красиві варіанти. LifeStyle 24 знає, які іменини будуть цього місяця, тому публікує добірку прекрасних імен для дівчаток.

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Список імен для дівчаток, які народяться у березні

Матрона

З латинської мови ім'я Матрона перекладається як "поважна дама", "одружена жінка", "матінка", "пані", "мати сім'ї". У таких дівчат спокійний та терплячий характер. Тому зазвичай вони не прагнуть займати лідерські позиції.

Іменини – 7 березня

Василина

Ім'я Василина утворилося від чоловічого імені Василь, яке трактується як "цар". Тому воно й має значення "царствена". Власниці цього імені є дуже сором'язливими, чуйними та вразливими. Вони все сприймають близько до серця та довіряють людям.

Іменини – 10 березня

Алла

Ім'я Алла прийшло до нас зі Стародавньої Греції, де означає "інша". Також існує версія, що воно готське та перекладається як "та, що вміє все", "яскрава", "непереможна". Жінки, які мають це ім'я, неймовірно пристрасні та вміють привертати увагу чоловіків. Крім того, вони не мають проблем з самооцінкою.

Іменини – 26 березня

Яке ім'я обрати для донечки / Фото Canva

Лідія

Ім'я Лідія походить від назви однієї з областей Малої Азії. Тому його тлумачать як "та, яка прибула з Лідії", "лідіянка", "жителька Лідії". Це ім'я наділяє жінок складним характером. Вони можуть бути хорошими подругами, однак на все життя запам'ятовують погані вчинки, зраду та обман.

Іменини – 23 березня

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Сабіна

Ім'я Сабіна – багатозначне: "маленький меч", "прекрасна", "красива", "мудра", "сильна", "невибаглива", "та, яку охрестили". Вважається, що воно має римські, латинські та арабські корені. У таких жінок запальний характер. Вони люблять бути в центрі уваги та купатися у чоловічих компліментах.

Іменини – 11 березня

Марфа

Ім'я Марфа є дуже давнім та походить з арамейської мови. Воно трактується як "пані", "господиня", володарка". Дівчата, які володіють цим іменем, лідерки по житті. Вони вміють швидко приймати рішення та не бояться труднощів.

Іменини – 3 березня

Обирайте з нашого списку найкраще ім'я для своєї донечки, яка з'явиться на світ вже цього місяця. Впевнені, що ви знайдете красивий варіант.