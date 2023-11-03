Це дуже красиво: 5 старовинних жіночих імен, які ви могли не знати

При народженні доньки батьки намагаються дати їй рідкісне та гарне ім'я. Важливо називати дітей українськими іменами, адже це вказує приналежність до рідної країни.

Є багато імен, які несправедливо забуті. Тому 24 Канал підготував добірку старовинних жіночих імен, які наділені глибоким сенсом, є рідкісними та оригінальними.

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Лілея або Леля

Слов'янське ім'я, яке походить від імені богині Лелі. Вона була символом чистоти молодої дівчини, щирості, ніжності, ласки. Деякі джерела зазначають, що Леля була дочкою богині любові та краси Лади.

Оріяна або Оріана

Оріана була богинею ранкової зорі в римській мітології, а в українській – це країна хліборобів. Перекладаємо з латинської, як "схід" або "світанок". Зараз це ім'я активно набирає популярність.

Сіяна

У перекладі означає "сяюча", "та, що сяє" або "світла". Позначає ніжність, любов, доброту і милосердя.



Жіночі імена / Фото Canva

Квітка або Квітослава

Пряме значення імені – "та, що славить квіти", "славна (гарна) як квітка". Лагідна форма імені – Квітуся. Воно має дві складові частини: "квіто", що означає "квітка" або "квітуча", і "слава", що означає "слава". Тобто "Квітослава" може пояснювати як "квітуча слава" або "та, хто має прославлення через красу або елегантність".

Рута

Раніше вважалося, що імена, що починаються на букву "р", мають дуже сильну енергетику. Рута – це рослина сонця, а ім'я означає благодать, очищення, невинність.

Автор: Віра Шурмакевич