Есть много имен, несправедливо забытых. Поэтому 24 Канал подготовил подборку старинных женских имен, которые наделены глубоким смыслом, редки и оригинальны.

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Лилия или Леля

Славянское имя, происходящее от имени богини Лели. Она являлась символом чистоты молодой девушки, искренности, нежности, ласки. Некоторые источники отмечают, что Леля была дочерью богини любви и красоты Лады.

Ориана или Ориана

Ориана была богиней утренней звезды в римской мифологии, а в украинской – это страна земледельцев. Переводим с латинского, как "восток" или "рассвет". Сейчас это имя активно набирает популярность.

Сиана

В переводе означает "сияющая", "сияющая" или "светлая". Обозначает нежность, любовь, доброту и милосердие.



Женские имена / Фото Canva

Квитка или Квитослава

Прямое значение имени – "славящая цветы", "славный (красивый) как цветок". Кроткая форма имени – Квитуся. Оно имеет две составные части: "цвето", что означает "цветок" или "цветущий", и "слава", что означает "слава". То есть "Квитослава" может объяснять как "цветущая слава" или "имеющая прославление через красоту или элегантность".

Рута

Ранее считалось, что имена, начинающиеся на букву "р", обладают очень сильной энергетикой. Рута – это растение солнца, а имя означает благодать, очищение, невинность.

Автор: Вера Шурмакевич