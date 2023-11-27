Давні імена, які мають особливі значення та гарно звучать: як назвати дочку у 2024 році

Якщо у 2024 році ви чекаєте дитину, то над іменем для неї варто подумати заздалегідь. Так не доведеться приймати рішення в останній момент.

Крім того, у вас ще буде час, щоб змінити варіант. 24 Канал підготував список імен для дівчаток, які народяться у 2024 році.

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Імена для дівчаток на 2024 рік

Ім'я Неоніла має грецьке походження. Перекладається як "оновлена", "та, що омолоджує", "та, що відновлює", "дарує молодість", "несе новину". Ім'я досить рідко можна почути в Україні та інших країнах Європи.

Ім'я Христина також прийшло до нас із Греції. Серед слов'янських народів стало популярним у період поширення християнства. Має значення "християнка" або "присвячена Христу".

Красиві імена для дівчаток / Фото Unsplash

Ім'я Олеся має дві версії свого походження. За однією, воно – слов'янське і перекладається як "лісова", "дівчина з лісу". Інша версія каже, що ім'я Олеся утворене від іншого – Олександра та означає "захисниця", "заступниця".

У римській культурі ім'я Емілія означає "суперниця", "прагне не поступатися". А от з латинської мови перекладається як "сильна", "рішуча", "старанна", "міцна", Однак, деякі дослідники кажуть, що ім'я має значення "лагідна", "улеслива", "ніжна", "м'яка".

До речі, у нас є також підбірка гарних імен для хлопчиків. Матеріал буде корисний для тих, хто в очікуванні сина.