11 старослов'янських жіночих імен, які пробирають до мурашок

Старослов'янські імена – це про нашу історію, яку так часто намагалися знищити. Вони не такі популярні зараз, хоча подекуди красивіше звучать, ніж сучасні.

24 Канал підготував добірку старослов'янських жіночих імен, які не залишать нікого байдужим. Один із варіантів може найкраще підійти вашій майбутній донечці.

Красиво Були популярні за часів Київської Русі: 6 чудових імен, якими можна назвати сина у 2024 році

Старослов'янські жіночі імена

Ім'я Сніжана – слов'янського походження. Воно означає "сніг", "сніжна", "білява". Ім'я чудово підходить для дівчат, які народилися у зимовий період. Сніжани – чутливі люди, які все сприймають близько до серця. Тому з ними потрібно бути обережними.

Раніше ім'я Радмила слов'яни трактували як "рід", "милий". Все через корені, з яких складається слово. Однак згодом імені дали інший сенс – "мила радість". Тому воно означає "мила", "турботлива".

Ім'я Ольга – одне з найпопулярніших в Україні. Крім старослов'янського, воно ще має скандинавське походження та з'явилося від імені Хельга. Його перекладають як "мудра", "світла", "ясна", "фатальна". Також надають інші значення: "сонячна", "гарна", "значуща", "велика".

Ім'я Богосвята – одне із найрідкісніших та найдавніших. Означає "освячена Богом". Цим іменем дітей часто називають батьки, які дуже поважають християнську віру.

Ім'ям Лада називалася давньослов'янська богиня, яка символізує весну, красу, любов, шлюб та сім'ю. Воно трактується як "мила", "хороша". У власниць цього імені дуже наполегливий характер, тому вони завжди досягають своєї мети.

Ім'я Леля також належить давньослов'янській богині, яка є покровителькою юності, ніжності, чистоти, весни та води. Зараз його можна досить рідко почути. Ім'я означає "кохана", "ніжна", "щира", "ласкава".

Імена для дівчаток / Фото Pixabay

Ім'я Яворина походить від слова "явір" (дерево життя). Оскільки воно є дуже давнім, то багато відомостей не збереглися до наших часів.

Ім'я Олеся має дві версії свого походження. У перекладі зі старослов'янської воно означає "ліс", "дівчина з лісу", "лісова". Інша теорія стверджує, що походить від імені Олександра, яке трактується як "заступниця", "захисниця".

Ім'я Богуслава походить від чоловічого – Богуслав, яке має слов'янське коріння. Воно означає "той, хто славить Бога". Особливо поширене на території України.

Ім'я Людмила трактується як "мила людям". Його значення повністю показує характер дівчини. Людмили – сімейні жінки, тому кар'єра в них на другому місці.

Ім'я Світлана має старослов'янські та грецькі корені. Означає "світла", "промениста", "чиста", "світло землі". У власниць цього імені надпотужна енергетика, яка допомагає їм впевнено долати всі перешкоди на життєвому шляху.

Ім'я Таміла з'явилося від давньоруського слова "томити", яке перекладається як "мучити". Тому означає "млосна", "мучителька". Такі жінки спокійні, розсудливі, справедливі, доброзичливі та неймовірно чуттєві.

Серед старовинних імен є ті, про які зараз рідко згадують. Однак з кожним роком вони стають більш популярними серед батьків, які цінують давню історію.