24 Канал подготовил подборку старославянских женских имен, которые не оставят никого безразличным. Один из вариантов может лучше всего подойти вашей будущей дочери.

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Старославянские женские имена

Имя Снижана – славянского происхождения. Оно означает "снег", "снежная", "белокурая". Имя отлично подходит для девушек, родившихся в зимний период. Снежаны – чувствительные люди, все воспринимающие близко к сердцу. Поэтому с ними нужно соблюдать осторожность.

Раньше имя Радмила славяне трактовали как "род", "милый". Все из-за корней, из которых состоит слово. Однако впоследствии имени дали другой смысл – "милая радость". Поэтому оно означает "милая", "заботливая".

Имя Ольга – одно из самых популярных в Украине. Кроме старославянского, оно еще имеет скандинавское происхождение и появилось от имени Хельга. Его переводят как "мудрая", "светлая", "ясная", "роковая". Также придают другие значения: "солнечная", "красивая", "значимая", "большая".

Имя Богосвята – одна из самых редких и древних. Значит "освященная Богом". Этим именем детей часто называют родители, очень уважающие христианскую веру.

Именем Лада называлась древнеславянская богиня, символизирующая весну, красоту, любовь, брак и семью. Оно трактуется как "милая", "хорошая". У владелиц этого имени очень настойчивый характер, поэтому они всегда достигают своей цели.

Имя Леля также принадлежит древнеславянской богине, являющейся покровительницей юности, нежности, чистоты, весны и воды. Сейчас его можно довольно редко услышать. Имя означает "возлюбленная", "нежная", "искренняя", "ласковая".

Имена для девочек / Фото Pixabay

Имя Яворина происходит от слова "явор" (дерево жизни). Поскольку оно очень древнее, то многие сведения не сохранились до наших времен.

Имя Олеся имеет две версии своего происхождения. В переводе со старославянского оно означает "лес", "девушка из леса", "лесная". Другая теория утверждает, что происходит от имени Александра, трактуемого как "заступница", "защитница".

Имя Богуслава происходит от мужского – Богуслав, которое имеет славянские корни. Оно означает "славящий Бога". Особенно распространено на территории Украины.

Имя Людмила трактуется как "милая людям". Его значение полностью показывает характер девушки. Людмилы – семейные женщины, потому карьера у них на втором месте.

Имя Светлана имеет старославянские и греческие корни. Означает "светлая", "лучистая", "чистая", "свет земли". У владелиц этого имени сверхмощная энергетика, помогающая им уверенно преодолевать все препятствия на жизненном пути.

Имя Тамила появилось от древнерусского слова "томить", которое переводится как "мучить". Поэтому означает "мучительница". Такие женщины спокойны, рассудительны, справедливы, дружелюбны и невероятно чувственны.

Среди старинных имен есть те, о которых сейчас редко упоминают. Однако с каждым годом они становятся более популярны среди родителей, которые ценят давнюю историю.