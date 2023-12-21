Для дівчат, які народяться у грудні: 6 найкрасивіших жіночих імен

Дорослим, в яких от-от має народитися дитина, варто чимшвидше вибрати для неї ім'я. Адже трапляються випадки, коли батьки навіть у перші дні життя сина чи дочки ще не визначились з найкращим варіантом.

Адже ім'я для дитини повинне відповідати цінностям та традиціям сім'ї. 24 Канал зібрав для вас список красивих імен, якими можна назвати дівчаток, які народяться у грудні.

Яка краса 7 найдавніших українських імен для дівчаток

Список імен для дівчаток

Ім'я Агата вперше з'явилося у Давній Греції. Воно походить від слова "agathos", яке означає "добра", "гарна". В Україні це ім'я можна почути досить рідко, однак, воно неймовірно красиво звучить. День ангела Агати святкуватимуть 27 грудня.

Ім'я Ірина досить популярне в Україні й також має давньогрецьке коріння. Експерти вважають, що воно утворилося від імені Eirene. Раніше так називалася давньогрецька богиня миру і спокою. Тому ім'я й означає "мир і спокій". День ангела Ірини цього року випадає на 29 грудня.

Ім'я Уляна має латинське походження. До речі, свої іменини такі дівчата святкують сьогодні, 21 грудня. Кажуть, що власниці цього імені мають чесний та справедливий характер. Тому вони часто вступають у дебати.

Красиві жіночі імена / Фото Canva

Одні дослідники вважають, що ім'я Анфіса – давньогрецького походження, а інші стверджують, що татарського. Раніше так часто називали дівчат. Зараз це ім'я зустрічається досить рідко. 25 грудня – День ангела Анфіси.

Кажуть, що ім'я Емілія прийшло до нас зі Стародавнього Риму. Це жіноча форма чоловічого імені Еміль й трактується як "намагається не поступатися", "суперниця". За новоюліанським календарем День ангела Емілії випадає на 30 грудня.

Євдокія – дуже давнє українське ім'я, яке має грецьке походження. У Київську Русь воно прийшло разом з християнством. Означає "благовоління" або "добра слава". День ангела Євдокії відзначатимуть 28 грудня.