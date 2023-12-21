Ведь имя для ребенка должно соответствовать ценностям и традициям семьи. 24 Канал собрал для вас список красивых имен, которыми можно назвать девочек, что родятся в декабре.

Какая красота 7 самых древних украинских имен для девочек

Список имен для девочек

Имя Агата впервые появилось в Древней Греции. Оно происходит от слова "agathos", которое означает "добрая", "хорошая". В Украине это имя можно услышать довольно редко, однако оно невероятно красиво звучит. День ангела Агаты будут праздновать 27 декабря.

Имя Ирина довольно популярное в Украине и также имеет древнегреческие корни. Эксперты полагают, что оно образовалось от имени Eirene. Раньше так называлась древнегреческая богиня мира и покоя. Поэтому имя и означает "мир и покой". День ангела Ирины в этом году выпадает на 29 декабря.

Имя Ульяна имеет латинское происхождение. Кстати, свои именины такие девушки отмечают сегодня, 21 декабря. Говорят, что владелицы этого имени имеют честный и справедливый характер. Поэтому они часто вступают в дебаты.

Красивые женские имена / Фото Canva

Одни исследователи полагают, что имя Анфиса – древнегреческого происхождения, а другие утверждают, что татарского. Раньше так часто называли девушек. Сейчас это имя встречается достаточно редко. 25 декабря – День ангела Анфисы.

Говорят, что имя Эмилия пришло к нам из Древнего Рима. Это женская форма мужского имени Эмиль и трактуется как "старается не уступать", "соперница". По новоюлианскому календарю День ангела Эмилии выпадает на 30 декабря.

Евдокия – очень древнее украинское имя, имеющее греческое происхождение. В Киевскую Русь оно пришло вместе с христианством. Означает "благоволение" или "добрая слава". День ангела Евдокии будут отмечать 28 декабря.