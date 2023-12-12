7 найкрасивіших українських імен, якими можна назвати доньку у 2024 році

Красивих українських імен є безліч. Вони різні за звучанням, за походженням та за своїм значенням. Однак, дуже особливі та милозвучні.

Батькам інколи буває складно вибрати один варіант серед такої великої кількості. Тому 24 Канал підготував добірку українських жіночих імен, які сподобаються кожному.

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Красиві українські імена для дівчаток

Ім'я Маргарита має давньогрецькі корені та означає "перлина". Такі дівчатка не бояться висловлювати свою думку та легко долають будь-які життєві труднощі. До людей вони завжди проявляють любов та турботу.

Ім'я Світлана – слов'янського походження. Складається з двох частин: "світло" та "лан". Має значення "Земля" або "світло Землі". Деякі дослідники трактують це ім'я як "світла", "світла душа", "світловолоса".

Ім'я Стефанія походить від чоловічого імені Стефан. З давньогрецької воно перекладається як "вінець" або "діадема". Поширене не лише в Україні, але й у цілому світі. Дівчата, які мають таке ім'я, завжди впевнені у собі.

Українські імена для дівчаток / Фото Canva

Ім'я Катерина прийшло до нас з давніх часів. З грецької мови означає "чиста", "непорочна". Кажуть, що ім'я має потужну енергетику. Тому такі дівчата рішучі, працьовиті та завжди добиваються успіху.

Ім'я Ольга з'явилося за часів Київської Русі. За однією версією, воно утворилося від скандинавського імені Helga, яке означає "свята". Інші дослідники вважають, що ім'я Ольга походить від давньослов'янського Вольга ("чудодійка").

Ім'я Злата має слов'янські та єврейські корені. Кажуть, що воно зародилося ще в Середньовіччі та перекладається як "золото". Однак, інша версія стверджує, що ім'я прийшло до нас із Давньої Греції та означає "золотко".

Ім'я Юлія з давньогрецької перекладається як "пухнаста", "хвиляста", "кучерява". А от з римської трактується як "липнева", "з роду Юліїв". Дівчата з таким іменем люблять перебувати в центрі уваги.