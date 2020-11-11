Український підприємець та співвласник однієї з найбільших мереж кінотеатрів в Україні "Планета Кіно", Дмитро Деркач, обурений новими обмеженнями, які набудуть чинності з 14 – 15 листопада. Чоловік переконаний, що карантин вихідного дня жорстко вплине на його бізнес, оскільки люди ходять у кіно здебільшого на вихідних.

На своїй фейсбук-сторінці Дмитро Деркач не підтримав закон про карантин вихідного дня, оскільки йому та представникам інших компаній "не надали ніяких компенсацій, податкових канікул, безпроцентних позик, допомоги співробітникам закритих компаній". За його словами, саме у вихідні дні кінотеатри отримують до 80% доходу.

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Перший кінотеатр було відкрито у Києві у 2008 році. Наразі мережа нараховує 8 великих кінотеатрів, у яких розміщується 59 екранів. Засновником і власником мережі є ТОВ Тріумф Медіа Груп.

З таким "успіхом", підприємець переконаний, що всі кінотеатри вже за тиждент доведеться закрити і звільнити пів тисячі працівників.

"Ми робимо величезну ставку на нашу команду, яку ретельно відбирали, навчали співробітників, формували корпоративну культуру. Багато менеджерів, директори, адміністратори кінотеатрів працюють з нами з 2008 року або з моменту відкриття чергового кінотеатру. І це все при тому, що у нас безпечно, що підтверджується міжнародним дослідженнями. У нас набагато безпечніше, ніж у громадському транспорті, який надалі буде переповнений у будні дні. Я не розумію, як можна було придумати цей ідіотизм вихідного дня", – обурився підприємець.

Карантин вихідного дня: коротко

Кабмін ухвалив рішення запровадити в Україні карантин вихідного дня.

Він почне діяти від 14 – 15 листопада 2020 року до півночі 30 листопада.

Обмеження триватимуть з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Детальніше читайте тут.

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