Идиотизм выходного дня: совладелец "Планеты Кино" раскритиковал новые карантинные ограничения
Украинский предприниматель и совладелец одной из крупнейших сетей кинотеатров в Украине "Планета Кино", Дмитрий Деркач, возмущен новыми ограничениями, которые вступят в силу с 14 – 15 ноября. Мужчина убежден, что "карантин выходного дня" жестко повлияет на его бизнес, поскольку люди ходят в кино в основном на выходных.
На своей странице в фейсбуке Дмитрий Деркач не поддержал закон о карантине выходного дня, поскольку ему и представителям других компаний "не предоставили никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам закрытых компаний". По его словам, именно в выходные дни кинотеатры получают до 80% дохода.
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С таким "успехом", предприниматель убежден, что все кинотеатры уже через неделю придется закрыть и уволить полтысячи работников.
"Мы делаем огромную ставку на нашу команду, которую тщательно отбирали, обучали сотрудников, формировали корпоративную культуру. Многие менеджеры, директора, администраторы кинотеатров работают с нами с 2008 года или с момента открытия очередного кинотеатра. И это все при том, что у нас безопасно, что подтверждается международными исследованиями. У нас гораздо безопаснее, чем в общественном транспорте, который и дальше будет переполнен в будние дни. Я не понимаю, как можно было придумать этот идиотизм выходного дня", – возмутился предприниматель.
Карантин выходного дня: кратко
- Кабмин принял решение ввести в Украине карантин выходного дня.
- Он начнет действовать с 14 – 15 ноября 2020 года до полуночи 30 ноября.
- Ограничения продлятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Подробнее читайте здесь.
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